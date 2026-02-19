Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Sonst Schoko



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Für kleine Theaterfreunde ab 6 Jahren wird am Sonntag, 8.3 um 16.00 Uhr sowie am

Montag, 9.3 um 10.00 Uhr das erfrischende Kinderstück Sonst Schoko von Adeline Rüss auf

der Probebühne 1 der Pfalzbau Bühnen aufgeführt.

Herr Moritz steht an der Eisdiele, um sich eine kühle Leckerei zu gönnen. Doch die

Entscheidung fällt ihm schwer. Soll er Himbeer, Pistazie oder Mango nehmen? Sorten, die

bestimmt lecker schmecken. Oder doch lieber Erdbeer, Schoko, Vanille oder Haselnuss?

In genau diesem Konflikt befindet er sich, als er an der Reihe ist und bestellen soll. Die Schlange

hinter ihm wird immer länger und die anderen Kunden werden immer ungeduldiger. Am

liebsten würde Herr Moritz im Erdboden versinken, aber die kühle Köstlichkeit lockt, die

außerdem mit Sahne oder Soße verfeinert werden könnte – dann allerdings im Becher und

nicht in der Waffel. Nur will er auf letztere einfach so verzichten?

Auf einer Bauchladenbühne erzählt Adeline Rüss mit einem Augenzwinkern vom unsicheren

Herrn Moritz, der sich durch die kleinsten Entscheidungen aus der Fassung bringen lässt und

seine Umgebung zur Verzweiflung bringt. Auf charmante Weise nimmt sie das Publikum in

die eisige Sphäre der Entscheidungsfindung mit, wo unbarmherzige Kunden dafür sorgen,

dass Eiswaffeln bedrohliche Dimensionen annehmen.

Einheitspreis 9 € / ermäßigt 6 €, Familienpaket 27 €, Kartentelefon 0621/504 2558

