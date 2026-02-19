  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.02.2026, 22:16 Uhr

Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Sonst Schoko

Sonst Schoko Adeline Ruess web 72dpi
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Für kleine Theaterfreunde ab 6 Jahren wird am Sonntag, 8.3 um 16.00 Uhr sowie am
Montag, 9.3 um 10.00 Uhr das erfrischende Kinderstück Sonst Schoko von Adeline Rüss auf
der Probebühne 1 der Pfalzbau Bühnen aufgeführt.

Herr Moritz steht an der Eisdiele, um sich eine kühle Leckerei zu gönnen. Doch die
Entscheidung fällt ihm schwer. Soll er Himbeer, Pistazie oder Mango nehmen? Sorten, die
bestimmt lecker schmecken. Oder doch lieber Erdbeer, Schoko, Vanille oder Haselnuss?

In genau diesem Konflikt befindet er sich, als er an der Reihe ist und bestellen soll. Die Schlange
hinter ihm wird immer länger und die anderen Kunden werden immer ungeduldiger. Am
liebsten würde Herr Moritz im Erdboden versinken, aber die kühle Köstlichkeit lockt, die
außerdem mit Sahne oder Soße verfeinert werden könnte – dann allerdings im Becher und
nicht in der Waffel. Nur will er auf letztere einfach so verzichten?

Auf einer Bauchladenbühne erzählt Adeline Rüss mit einem Augenzwinkern vom unsicheren
Herrn Moritz, der sich durch die kleinsten Entscheidungen aus der Fassung bringen lässt und
seine Umgebung zur Verzweiflung bringt. Auf charmante Weise nimmt sie das Publikum in
die eisige Sphäre der Entscheidungsfindung mit, wo unbarmherzige Kunden dafür sorgen,
dass Eiswaffeln bedrohliche Dimensionen annehmen.

Einheitspreis 9 € / ermäßigt 6 €, Familienpaket 27 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Adeline Rüss
Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 22:16

