Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, 20. Februar 2026, werden zwischen 9 Uhr und 15 Uhr Asphaltarbeiten auf der L523 umgesetzt. Hierfür wird im genannten Zeitraum der rechte Fahrbahnstreifen – im Wechsel sowohl stadtein- als auch stadtauswärts – eingezogen, wodurch es zu Einschränkungen des Verkehrs kommt. Die Wanderbaustelle bewegt sich dabei auf der L523 im Abschnitt zwischen dem BASF-Tor 12 und der Autobahnanschlussstelle zur A6.
Die Stadt bittet Verkehrsteilnehmer*innen um vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 18:28