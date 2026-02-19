  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.02.2026, 19:43 Uhr

Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Oppau

Mrn news platzhalter logo 5Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers in Oppau, Frank Meier im Ortsvorsteherbüro, Edigheimer Straße 26, findet am Donnerstag, 26. Februar 2026, 17 bis 19 Uhr nach Vereinbarung statt.

