Ludwigshafen – Sieben Auto-Aufbrüche in nur einer Nacht – Täter schlagen in mehreren Ludwigshafener Stadtteilen zu

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Montagnachmittag (16.02.2026) bis Dienstagmorgen (17.02.2026) haben Unbekannte in gleich vier Stadtteilen von Ludwigshafen insgesamt sieben Fahrzeuge aufgebrochen und dabei einen Schaden von über 20.000 Euro verursacht.

Betroffen waren die Stadtteile Rheingönheim, Mundenheim, Süd sowie Friesenheim/Nord.

In der Kornackerstraße, Trifelsstraße und in der Karl-Reiß-Straße schlugen die Täter an vier geparkten Transportern – darunter zwei Fahrzeuge in der Kornackerstraße – jeweils eine Scheibe ein und entwendeten hochwertige Werkzeuge.

Auch in der Hauptstraße sowie in der Limburgstraße gingen die Unbekannten ähnlich vor: Dort wurden die Seitenscheiben eines Citroen Jumpy sowie einer Mercedes A-Klasse eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus diesen beiden Fahrzeugen jedoch nichts gestohlen.

Am Schwanenthalerplatz traf es zudem einen VW Caddy. Das Fahrzeug wurde auf bislang unbekannte Weise geöffnet und Werkzeuge entwendet. Auffällige Aufbruchspuren konnten an dem Wagen nicht festgestellt werden.

Ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de

entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 09:06