Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab sofort sind die Programme für die Einrichtungen LU kompakt und Café Klick, beide Benckiserstraße 66, für das zweite Quartal, also April bis Juni, erhältlich. Das Seniorenzentrum LU kompakt bietet wieder vielfältige Kurse und Angebote von der Handarbeitsgruppe über den Literaturkreis bis zu Ausflügen an. Neu im Programm ist, dass die Aquarellieren-Kurse nun auch für jüngere Menschen zugänglich sind und damit als generationenübergreifendes Projekt dienen. Im Café Klick werden wieder praxisnahe Kurse rund um Computer, Smartphone und Tablet angeboten. Es gibt Kurse zu Alltags-Apps, zu Online-Sicherheit, zu Social Media und vieles mehr. Zudem können ältere Menschen wieder einen „Handy-Führerschein“ machen, um selbstständig und sicher ihr Smartphone bedienen zu können.

Die Programme sind in den Einrichtungen selbst und bei der Fachstelle Älter werden, Bismarckstraße 70, erhältlich sowie zum Download auf der Internetseite der Stadt Ludwigshafen www.ludwigshafen.de.

Weitere Informationen gibt es telefonisch beim Bürodienst von LU kompakt, Telefon 0621 96364251 (montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr). Beim Bürodienst meldet man sich in der Regel auch für die verschiedenen Kurse und Veranstaltungen an.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 19:32