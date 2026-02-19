Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Heizen mit Wärmepumpe, passt das zu meinem Haus?“ – Kostenfreier Online-Vortrag am Mittwoch im Zuge der Seminarreihe zum Thema Wärmepumpe – Umfangreiches, digitales Informationsangebot rund um die Themen Solar und Wärme steht zur Auswahl In einer unabhängigen und umfassenden Online-Informationsveranstaltung mit dem Titel „Heizen mit Wärmepumpe, passt das zu meinem Haus?“ wird am Mittwoch, 25. Februar 2026, von 18 bis 19.30 Uhr eine allgemeine Einführung in das Thema Wärmepumpe gegeben. Zuerst werden die Anforderungen von Wärmepumpen an Gebäude und Heizung behandelt. Anschließend werden relevante Fördermöglichkeiten erläutert. Abschließend werden Möglichkeiten zur Kombination von Wärmepumpen mit Photovoltaik-Anlagen vorgestellt. Der praxisnahe Fachvortrag ermöglicht, Fragen mit den Expert*innen direkt zu klären.Wärmepumpen spielen eine zentrale Rolle beim Umstieg vom fossilen Heizen hin zur Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien, da spätestens ab 2045 keine Heizungen mehr mit Öl oder Gas betrieben werden dürfen. Der Umstieg wird durch gesetzliche Vorgaben geregelt und mit Fördergeldern unterstützt. Oft ist die Wärmepumpe über einen längeren Zeitraum betrachtet jetzt schon die wirtschaftlichste Variante. Für viele Menschen stellt sich nun die Frage, ob oder unter welchen Bedingungen eine Wärmepumpe in Frage kommt.

Die Veranstaltung ist Teil der Online-Seminarreihe „Solar und Wärme“. Diese digitale Vortragsreihe ist eine Gemeinschaftsaktion der Klimaschutzmanager*innen von 23 Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz und wird von diesen gemeinsam mit den Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. und Vorderpfalz organisiert.

Umfangreiche Online-Seminarreihe mit dem Titel „Solar und Wärme“

Weitere kostenfreie Info-Vorträge befassen sich mit folgenden Themen: „Energetische Sanierung“ (4. März 2026), „Fenster energetisch sanieren“ (11. März 2026), „Mein Weg zur eigenen Dach-PV-Anlage“ (18. März 2026), „Der Weg zum eigenen Balkonkraftwerk“ (25. März 2026), „Tipps für die Finanzierung der eigenen Solaranlage“ (15. April 2026), „Besonderheiten bei der Kombination von PV mit Dachbegrünung oder Denkmalschutz“ (22. April 2026), „Eigenstromnutzung optimieren durch Speicher & E-Mobilität“ (29. April 2026), „Solares Heizen“ (6. Mai 2026), „PV & Gewerbe“ (13. Mai 2026), „Mein Engagement für den lokalen PV-Ausbau“ (20. Mai 2026) sowie „PV auf Mehrparteienhäusern“ (27. Mai 2026).

Die Anmeldung zu einzelnen Abenden oder der gesamten Reihe erfolgt in Ludwigshafen über die Homepage der Volkhochschule Ludwigshafen unter der Internetadresse www.vhs-lu.de, unter der Telefonnummer 0621 504-2238 oder per E-Mail an info@vhs-lu.de. Im Rhein-Pfalz-Kreis erfolgt die Anmeldung über das Internetportal der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis unter der

Adresse www.vhs-rpk.de oder über die E-Mail kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de. Die Veranstaltungen sind in der Broschüre der VHS oder im Online-Verzeichnis über den Suchbegriff „Solar“0 aufgeführt.

Die Informationsreihe erweitert die Angebote der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz zur Klima- und Umweltbildung mit dem Ziel, Bürger*innen für den Klimaschutz zu sensibilisieren, um ins eigene Handeln zu kommen und Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen. Die Vorträge ergänzen die anbieterunabhängigen Energieberatungen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, welche Ratsuchenden kostenfreie und persönliche Beratungsgespräche rund um die Themen Energiesparen, Wärmewende sowie energetische Sanierung anbieten.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 18:22