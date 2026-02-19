Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Nördliche Innenstadt treten am Donnerstag; 26. Februar 2026, 17 Uhr, Bürgersaal Nord, Hemshofstraße 46 a, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht des Ortsvorstehers

3. Vorstellung Reinigungsintervalle Straßeneinläufe (Sinkkästen)

4. Benennung einer von der Bayreuther Straße kommenden Stichstraße

5. Bebauungsplan Nr. 684a „Ehemaliges Sanierungsgebiet West – Teilbereich südlich der Bahnlinie“

Sachstand zum Offenlagebeschluss

6. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Nutzung von Solarenergie in der Nördlichen Innenstadt

7. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Verkehrssicherheit in der Hartmannstraße

8. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Bericht über die geplante Sanierung und Erweiterung der Gräfenauschule

9. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Bericht über die Drogenszene im Stadtteil

10. Verschiedenes

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 19:12