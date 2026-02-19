Landau – Verpackte Lebensmittel und viel Plastik in der Biotonne: EWL stellt weiterhin Fehlwürfe fest



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Fehlwürfe in der Biotonne: Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hat im

Verlauf einer regulären Sammelwoche der Biotonnen den Inhalt einzelner Behälter stichprobenartig überprüft.

Das Ergebnis: Bei rund 300 Biotonnen enthielt der Bioabfall Fehlwürfe, sodass die Behälter nicht geleert werden konnten. In den Tonnen fanden sich

unter anderem Tüten sowie verpackte Lebensmittel. Solche Fremdstoffe verhindern eine ordnungsgemäße Verwertung von Bioabfall. Anlagen zur Bioabfallverwertung lehnen solche Anlieferungen ab.

Die Abfälle führt der EWL anschließend einer kostenintensiven thermischen Behandlung zu. Diese zusätzlichen Aufwendungen belasten das

Entsorgungssystem und können sich langfristig auch auf die Abfallgebühren auswirken. Die ab Mai 2025 gesetzlichen Anforderungen an die Sortenreinheit von Bioabfällen verschärfen die Lage. Danach behindern beispielsweise auch als „kompostierbar“ gekennzeichnete

Biotüten den Verwertungsprozess.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL)

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 22:31