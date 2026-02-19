Lambrecht / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer die Schönheit, Einzigartigkeit und Vielfalt des Pfälzerwaldes entdecken möchte, geht mit den Biosphären-Guides auf Tour! Sie verfügen über fundierte Kenntnisse zu heimischen Pflanzen und Tieren sowie zur Geologie der Region. Auf ihren geführten Wanderungen und Spaziergängen besuchen sie außergewöhnliche Orte und vermitteln dabei äußerst kurzweilig Wissenswertes zu Natur, Historie und Bedeutung des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. Darüber hinaus bieten sie praxisorientierte Umwelt-Workshops an. Ende Februar startet die neue Saison! Alle Infos zu Programm und Kostenbeiträgen finden sich im Biosphären-Kalender unter www.pfaelzerwald.de/termine.

Naturführungen

„Auf dem Sternenwandelweg“ heißt die Nachtführung von Biosphären-Guide Anke Vogel am Samstag, 28. Februar. Von 18.30 bis 21.30 Uhr geht es auf dem rund 6 Kilometer langen Rundweg in Lemberg um das Thema natürliche Dunkelheit und Schutz der Nacht. Die familienfreundliche Tour beinhaltet eine kleine Vesper. Infos zum Treffpunkt erhalten Interessierte nach Anmeldung per Mail an ankevogel@g-ig.de oder telefonisch unter 0152-21664944.

Am Samstag, 14. März, führt eine Biosphären-Guide-Tour in Silz mit Gerlinde Pfirrmann vorbei an Rittersteinen und Baumriesen. Die rund elf Kilometer lange Wanderung startet um 11 Uhr und dauert mit Picknickpause etwa vier Stunden. Unter dem Motto „Baumgeschichten“ richtet sich das Angebot an Erwachsene und Familien mit Kindern. Anmeldung und weitere Informationen per Telefon unter 06325 9552-45 oder per Mail an anmeldung@pfaelzerwald.bv-pfalz.de.

„Wo Mönche und Soldaten, Wasser und Wildtiere im Pfälzerwald für Unruhe gesorgt haben“ zeigt Biosphären-Guide Gesa Boltze am Sonntag, 22. März. Von 10 bis 14.30 Uhr

verläuft die Wanderung etwa 7,5 Kilometer durch den Oberen Mundatwald im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Frankreich. Die Tour beinhaltet einen kleinen Snack. Infos zum Treffpunkt erhalten Interessierte nach Anmeldung per Mail an Gesa@boltze.me.

Workshop

Zu einem Obstbaumschnitt-Kurs in Theorie und Praxis lädt am Samstag, 7. März, von 10 bis 16 Uhr Biosphären-Guide Susanne Ecker nach Fischbach ein. Als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten haben Streuobstwiesen eine besondere Bedeutung für unser Ökosystem. Der Kurs gibt Anleitung zu Pflanzung, Schnitt und Pflege von Obstbäumen.

Anmeldung und weitere Informationen per Telefon unter 06325 9552-45 oder per Mail an anmeldung@pfaelzerwald.bv-pfalz.de.

Biosphären-Guides im Pfälzerwald und an der Weinstraße

Die Biosphären-Guides sind zertifizierte Natur- und Landschaftsführerinnen oder staatlich zertifizierte Waldpädagogen, die sich zusätzlich zum Biosphären-Guide weitergebildet haben. Sie bieten kenntnisreiche und kurzweilige Führungen an und helfen so, dem UNESCO Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen Gesicht und Stimme zu geben. Die Ausbildung wird vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in Zusammenarbeit mit Landesforsten Rheinland-Pfalz und der Regioakademie angeboten. Die Qualifizierung wird durch das Land Rheinland-Pfalz unterstützt.

Weitere Infos unter www.pfaelzerwald.de/biosphaeren-guides

Quelle: Stadt Lambrecht

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 18:59