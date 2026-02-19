Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abteilung Liegenschaften und das Wohnungsamt der Stadtverwaltung Hockenheim bleiben am Freitag, den 20. Februar 2026, geschlossen. Die Mitarbeitenden sind an diesem Tag nicht erreichbar.

Ab Montag, den 23. Februar 2026, sind die Abteilung Liegenschaften und das Wohnungsamt wieder zu den gewohnten Zeiten für Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.

