Hirschberg – Mit Volldampf gegen Köndringen – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L spielt zuhause gegen die SG Köndringen-Teningen

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar – „Das ist ein wichtiges und entscheidendes Spiel“, betont Uli Roth, der gemeinsam mit dem ganzen S3L-Team mit Spannung die Spiele der ersten Mannschaft verfolgt. „Wir müssen dieses Heimspiel gewinnen, um wieder Anschluss nach oben zu bekommen“, so Uli Roth, „wir müssen aus dem Dunstkreis der Abstiegsplätze raus“. Genauso sehen das auch die sportliche Leitung und Trainer Florian Taafel. Die kleine Spielpause wurde von der Mannschaft zum intensiven Training und Austausch genutzt. Für das Heimspiel stehen fast alle auf der Matte, Lucas Bauer laboriert noch an seiner Verletzung, Fabian Schwarzer ist noch nicht hundertprozentig am Start und wird nur kurz zum Einsatz kommen. Nikola Sorda ist weiterhin wegen einer Verletzung nicht einsatzfähig. Alle anderen aber sind fit und energiegeladen.

Florian Taafel und seine Jungs sind wild entschlossen, dieses Spiel zu gewinnen. „Wir müssen diese zwei Punkte holen, koste es, was es wolle“, gibt sich der Coach kämpferisch. Dieser Sieg müsse erzwungen werden. Die Voraussetzungen sind gut und die Stimmung in der Mannschaft auch. „Die Jungs sind echt gut drauf, die kleine Spielpause und das freie Wochenende haben allen gut getan“. Jetzt sei man voller Elan und freue sich auf das Heimspiel.

Mit der SG Köndringen-Teningen kommt ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. „Das ist eine sehr eingespielte Mannschaft“, weiß Florian Taafel. Vor allem die Handball-Brüder Maurice Bührer und Pascal Helm seien gefährlich.

Das es klappen kann hat die S3L in der Hinrunde bewiesen und Köndringen mit 35:32 (15:14) geschlagen. Es war damals übrigens der erste Saisonsieg für die Bergsträßer Handballer. Daran will man nun anknüpfen und idealerweise den Gegner erst gar nicht zum Zug kommen lassen.

Also Kampfeswille auf Seiten der ganzen S3L und natürlich der Wunsch, dass viel Unterstützung kommt. Einmal mehr gilt der Spruch „Alle in die Halle“ und volle Unterstützung durch die Fans.

In der Tabelle der dritten Handball-Liga Staffel Süd liegt die S3L jetzt auf dem 12. Platz (15:23) und die SG Köndringen-Teningen auf dem 15. Tabellenplatz (9:29). Köndringen verlor zuletzt auswärts gegen den TSV Neuhausen mit 28:29. Anwurf in der Heinrich-Beck Halle ist am kommenden Samstag, den 21.02. um 19:30 Uhr. feh

