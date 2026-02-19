Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Marstallstraße im Zeitraum von Montag, 23. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 24. April 2026, etwa 17 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 29, 33, M2 und M5.

Linien 29, 33 und M2

Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche

Entfall der Haltestelle Universitätsplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle (Steig B)

Linie M5

Umleitung zwischen S-Bf Altstadt und Peterskirche

Entfall der Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Herrenmühle (Steig B)

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 19:06