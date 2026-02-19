Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Marstallstraße im Zeitraum von Montag, 23. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 24. April 2026, etwa 17 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 29, 33, M2 und M5.
Linien 29, 33 und M2
Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche
Entfall der Haltestelle Universitätsplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle (Steig B)
Linie M5
Umleitung zwischen S-Bf Altstadt und Peterskirche
Entfall der Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestelle Herrenmühle (Steig B)
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 19:06