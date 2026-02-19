  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.02.2026, 19:53 Uhr

Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Neuerscheinung und Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko am 25. Februar

„Sieben Pralinen aus Heidelberg“ erscheint als Wendebuch in deutscher und ukrainischer Sprache.
Bild: Kurpfälzischer Verlag
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich der Neuerscheinung des Buches „Sieben Pralinen aus Heidelberg“ begrüßt die UNESCO-Literaturstadt Autorin Hanna Osadko und Illustratorin Sofia Osadko zurück in Heidelberg. Im Frühjahr 2023 verbrachte die ukrainische Autorin Hanna Osadko vier Monate als Stipendiatin der UNESCO City of Literature Heidelberg am Neckar. In dieser Zeit entstand ihr Buch „Sieben Pralinen aus Heidelberg“, in dem sie literarische Feinfühligkeit mit persönlicher Trauerarbeit verbindet. Herausgegeben vom Kulturamt der Stadt Heidelberg erscheint das zweisprachige und illustrierte Buch im Kurpfälzischen Verlag. Gemeinsam mit Übersetzerin Stefaniya Ptashnyk präsentieren die beiden das Buch im Rahmen der Ausstellung „Meisterwerke aus Odesa“ im Kurpfälzischen Museum in Lesung und Gespräch.

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 25. Februar 2026, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Großen Salon des Kurpfälzisches Museums, Hauptstraße 97. Der Eintritt ist frei.

Zum Buch „Sieben Pralinen aus Heidelberg“

Jede der sieben handgefertigten Pralinen steht für eine Erzählung, die ihren Erinnerungen an ihren Mann nachspürt, der im Juli 2022 im russischen Angriffskrieg in der Ostukraine gefallen ist.
Professionell in Collagetechnik ergänzend illustriert wurde der Text durch Sofia Osadko, die 2023 ebenfalls einige Wochen gemeinsam mit ihrer Mutter in Heidelberg verbrachte. Die Pralinen symbolisieren besondere Geschichten von gemeinsamen Reisen, Alltagsmomenten, der Zeit mit ihren Kindern und den kleinen Glücksmomenten, die das Leben schenkt. Sie sind nicht nur Süßigkeiten, sondern Träger von Erinnerungen – zerbrechlich und doch voller Kraft. Hanna Osadko teilt persönliche Momente, die zeigen, wie Erinnerungen zu Brücken werden – zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Trauer und Freude.

Über die Autorin

Die ukrainische Schriftstellerin Hanna Osadko, geboren 1978 in Ternopil, ist Wissenschaftlerin, Übersetzerin und Illustratorin. Sie ist Mitglied des ukrainischen PEN-Clubs und Doktorin der Philosophie. Sie hat über 70 Kunstbücher illustriert, acht Gedichtbände und Kurzgeschichtensammlungen sowie 15 Kinderbücher veröffentlicht. Ihre Bücher, mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, wurden ins Englische, Deutsche, Polnische, Französische, Kroatische und Bulgarische übersetzt.

Über die Illustratorin

Sofia Osadko, geboren 2004 in Ternopil, ist Studentin an der Fakultät für Kulturwissenschaften der ukrainischen Katholischen Universität. Sie ist aktives Mitglied der Organisation PLAST und begeistert sich für Tourismus und Kunst. Bislang illustrierte sie drei Kunstbücher anhand der Collagetechnik.

Über die Übersetzerin

Stefaniya Ptashnyk, geboren 1974 in Lwiw, ist eine deutsch-ukrainische Sprachwissenschaftlerin, Übersetzerin und Buchautorin. Sie ist Privatdozentin an der Universität Heidelberg und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Zudem lehrt sie im Bereich der Germanistischen Sprachwissenschaft an der Universität Wien.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 19:53

