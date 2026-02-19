Göllheim – Sachbeschädigung an Pkw – Zeugenhinweise gesucht



Göllheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.02.2026, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 18.02.2026, 09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Dreisener Straße ordnungsgemäß abgestellten Pkw.

Die 37 jährige Fahrzeughalterin hatte ihren weißen Opel Astra mit KIB Kennzeichen unbeschädigt in der Einfahrt eines Anwesens abgestellt. Während der Abstellzeit näherte sich eine unbekannte Person dem Fahrzeug und drehte eine Schraube in einen der Reifen, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Manipulation wurde rechtzeitig vor Fahrtantritt bemerkt, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand und keine Gefahr für die Fahrerin oder andere Verkehrsteilnehmer entstand.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 22:19