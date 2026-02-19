Gauersheim – Diebstahl und Sachbeschädigung auf Friedhof



Gauersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 18.02.2026, meldete ein 56 jähriger Mann am späten Nachmittag den Diebstahl von Grabschmuck von einer Grabstätte auf dem Friedhof in Gauersheim.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass insgesamt drei Gräber beschädigt und Gegenstände entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften die Taten im Zeitraum zwischen 18.02.2026 und 19.02.2026 begangen worden sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

