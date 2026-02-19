  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal – Vortrag: „Wo überall ist Frankenthal?“ an der vhs

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Volkshochschule lädt am 17. März zu einem weiteren Vortrag der Reihe „Frankenthal entdecken“ ein. Unter dem Titel „Wo überall ist Frankenthal – Teil 3“ präsentiert Klaus Henninger eine umfangreiche Bilderschau mit rund 100 Aufnahmen, die erneut überraschende Verbindungen zwischen Frankenthal und der Weltgeschichte sichtbar macht.

Wie schon in den vorangegangenen Teilen widmet sich der Referent Orten, Personen und Ereignissen, die allesamt einen Bezug zu Frankenthal aufweisen. So wird etwa erläutert, dass Erasmus von Rotterdam für seine berühmten humanistischen Schriften vermutlich auch auf die Bibliothek des Frankenthaler Klosters zurückgriff. Ein weiteres Thema ist der Bismarckturm, der im Jahr 1925 zum Schauplatz eines tragischen Unglücks wurde, bei dem ein Frankenthaler Schüler ums Leben kam. Zugleich geht Henninger der Frage nach, welche Beziehung Frankenthal zu den Buren in Südafrika hatte und weshalb im 15. und 16. Jahrhundert in Frankenthal gedruckte Schriften auf den französischen Index gelangten. Zudem wird Frankenthals neue Partnerstadt Rosolini im Süden Siziliens vorgestellt. Der Vortrag widmet sich auch dem in Frankenthal geborenen Johann Riem, der 1739 zur Welt kam, später Kommissionsrat beim sächsischen Kurfürsten wurde und eine vielbeachtete Enzyklopädie über Landwirtschaft und Viehzucht veröffentlichte. Abschließend wird beleuchtet, welche Frankenthaler Silberstücke wann bei Sotheby’s in London und Zürich versteigert wurden. Der Vortrag verspricht erneut eine facettenreiche und spannende Reise durch die Geschichte und Geschichten Frankenthals.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: vhs Frankenthal

