Frankenthal – Landtagsbesuch mit Christian Baldauf

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, dem 27.2.2026, lädt der Abgeordnete Christian Baldauf wieder wie jedes Quartal die Bürgerinnen und Bürger seines Wahlkreises zu einem Besuch des Landtags ein. Nähere Details sind erhältlich beim Wahlkreisbüro des Abgeordneten, ebenso ist dort bis 24.2. die Anmeldung unter presse@christian-baldauf.de möglich. Das Programm wird vom Besucherdienst des Landtages gestaltet und umfasst ein Essen, ein Gespräch mit dem Abgeordneten und die Führung durch den Landtag.
Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 10:49