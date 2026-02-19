Edenkoben / Südliche Weinstrasse – Vorwürfe von Übergriffen durch Kita-Mitarbeiter

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Jugendamt hat sich in Aufarbeitungsprozess eingeschaltet. Das Kreisjugendamt Südliche Weinstraße informiert, dass einem Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in der Verbandsgemeinde Edenkoben Übergriffe auf Kinder vorgeworfen werden. Das Kreisjugendamt steht mit allen Beteiligten im Netzwerk des Kinderschutzes wie zum Beispiel dem Kinderschutzbund Landau-SÜW e.V., der Kommune, dem Träger der Einrichtung, dem Kreiselternausschuss sowie dem Landesjugendamt als zuständiger Aufsichtsbehörde im Austausch.

Das Landesjugendamt hat die Aufsichtspflicht über die Einrichtung. Der Träger der Einrichtung ist fürs Einhalten der gesetzlichen Meldepflichten und Strukturen sowie etwaige arbeitsrechtliche Schritte zuständig. Der Mitarbeiter ist nach Informationen des Kreisjugendamts seit mehreren Monaten durch den Kita-Träger, seinen Arbeitgeber, von der Arbeit freigestellt.

Jugendamt bringt sich ein

Das Kreisjugendamt Südliche Weinstraße hat formal-rechtlich gesehen keine Rolle im Prozess der Aufklärung und Aufarbeitung, hat sich aber entschlossen, zumindest für die aktuelle Klärungszeit die notwendigen Absprachen und weiteren Schritte mit zu koordinieren. Dies hat die Jugendamtsleitung am vergangenen Freitag, 13. Februar, dem Kita-Träger, dem Landesjugendamt, der betreffenden Gemeinde und dem Kreiselternausschuss mitgeteilt. Dies hat das Jugendamt entschieden, um den Schutz der Kinder sicherzustellen, deren kurzfristige Bedarfe zu klären sowie die Eltern, soweit möglich, transparent zu beteiligen und deren Anliegen zu klären.

Das Kreisjugendamt, der Kreiselternausschuss und der Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße werden noch in dieser Woche an einem vom Elternausschuss initiierten Elternabend teilnehmen.

Hilfe für Kinder und Familien

Der Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße steht Familien und Kindern auch kurzfristig in akuten Notsituationen beratend zur Seite und stellt sein Angebot auch an dem ausstehenden Elternabend vor.

Mehr Infos für Fachkräfte

Gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße hat das Jugendamt einen Leitfaden erstellt, der Fachkräften, die beruflich mit jungen Menschen zu tun haben, Tipps gibt für den Fall, dass der Verdacht im Raum steht, die Sicherheit und Gesundheit eines Kindes oder Jugendlichen könnten gefährdet sein. Der Leitfaden „Nicht wegschauen – Vorgehensweise im Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ ist online abrufbar unter www.suedliche-weinstrasse.de/nichtwegschauen.

Kontaktmöglichkeit für alle

Das Jugendamt Südliche Weinstraße ist per E-Mail an jugendamt@suedliche-weinstrasse.de sowie telefonisch unter 06341 640 751 erreichbar. Der Allgemeinen Soziale Dienst (ASD) des Jugendamts, der Kinder, Jugendliche und Familien unterstützt und Meldungen auf Kindeswohlgefährdung nachgeht, ist auch über ein Online-Kontaktformular zu kontaktieren, unter www.suedliche-weinstrasse.de/kontaktzumjugendamt. Im Formular einfach den Wohnort angeben, dann landet die Nachricht bei der richtigen Ansprechperson.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 15:03