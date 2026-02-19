Edenkoben – Dreiste Schockanrufe im Raum Hainfeld – Polizei lobt umsichtiges Verhalten

Hainfeld/Edenkoben/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Mittwoch (18.02.2026) kam es im Bereich Hainfeld und Edenkoben zu insgesamt vier versuchten Betrugsdelikten per Telefon. Gegen 13:50 Uhr kontaktierte ein bislang unbekannter Täter zunächst einen 68-jährigen Mann. Mit der dreisten Behauptung, dessen Tochter habe ein Kind tödlich verletzt, forderte der Anrufer eine Kaution in Höhe von 89.000 Euro für deren Freilassung. Der Angerufene durchschaute den Betrugsversuch jedoch sofort, beendete das Gespräch und verständigte die Polizei. Gegen 15:00 Uhr erhielt ein 83-jähriger Mann aus Edenkoben einen ähnlichen Anruf, mutmaßlich vom selben Täter. Diesmal wurde ein schwerer Unfall der Tochter in München vorgetäuscht. Auch in diesem Fall reagierte das potenzielle Opfer richtig und legte umgehend auf. Zwei weitere Fälle ereigneten sich in Hainfeld bei zwei älteren Damen. Hier agierte eine weibliche Täterin, die mit weinerlicher Stimme einen Unfall vorgaukelte. Beide Frauen ließen sich nicht verunsichern und beendeten die Telefonate konsequent. Bei sogenannten „Schockanrufen“ versuchen Kriminelle, ihre Opfer durch erfundene Szenarien unter massiven psychischen Druck zu setzen. Häufig geben sie sich als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder nahe Angehörige aus, um die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen zu erzwingen. Dringender Appell der Polizei: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie beim geringsten Zweifel sofort auf. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer. Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei über den Notruf 110 an.

Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 13:01