Eberbach – Seilkran wechselt die Neckarseite

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Weiterhin gesperrte Waldwege – Umleitung des Neckarsteigs.
Die Seilkranarbeiten oberhalb Rockenau sind seit dem vergangenen Wochenende beendet. Jetzt hört man die Motorsägen auf der gegenüberliegenden Neckarseite in der Lautenbach. Auch dort sind jetzt Waldwege gesperrt; derzeit noch im Bereich Kranichsberg, ab Anfang nächster Woche beginnen die Arbeiten rund um den Matzenberg. Hier wird eine Fläche von 24 ha bearbeitet, welche großräumig abgesperrt werden muss. Eine Umleitung für den Neckarsteig wird ausgeschildert. Oberhalb Rockenau müssen nach den Forstarbeiten und wegen der nassen Witterung zunächst einige Waldwege Instand gesetzt werden. Daher bleibt der Mühlbergweg weiterhin gesperrt. Die Stadtförsterei bittet hierfür um Verständnis.
StVE.
Quelle: Stadtverwaltung Eberbach
Zuletzt aktualisiert am 19. Februar 2026, 16:03