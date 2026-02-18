Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Beteiligung von Motorrad



Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagmittag ereignete sich im Adelsförsterpfad ein Verkehrsunfall, durch den eine Motorradfahrerin leicht verletzt wurde.

Die 26-Jährige fuhr gegen 13:00 Uhr mit ihrem Motorrad der Marke Yamaha auf der Straße In den Weinäckern und bog links in den Adelsförsterpfad ein. Hier fuhr sie auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Touareg auf.

Infolge des Unfalls entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro.

Die Motorradfahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Die Ursache der Kollision ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 21:15