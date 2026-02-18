  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Speyer -Termine vor der Wahl

Unnamed
Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Donnerstag, 19.02.2026

Die CDU-Römerberg lädt zur Bürgersprechstunde mit Michael Wagner (CDU) in Mechtersheim ein
Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) steht Bürgerinnen und Bürgern am Donnerstag, 19. Februar 2026, persönlich in Mechtersheim zur Verfügung. Die Bürgersprechstunde findet von 16:30 bis 18:30 Uhr im Haus am Lindenplatz in Mechtersheim. statt.

Bürgersprechstunden sind ein zentraler Bestandteil gelebter Demokratie: Sie ermöglichen den direkten Austausch zwischen Politik und Bevölkerung, schaffen Raum für individuelle Anliegen und geben wichtige Impulse für die politische Arbeit vor Ort.
Interessierte werden gebeten, sich vorab unter 06232 8717349 anzumelden.

Freitag, 20.02.2026
Traditionelles Heringsessen bei der CDU Dudenhofen
Die CDU-Dudenhofen lädt zum traditionellen Heringsessen am Freitag, 20. Februar 2026 um 19:00 Uhr in die Festhalle Dudenhofen ein. Es spricht der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) „Zuhören. Kümmern. Machen – Warum es jetzt gilt“

Samstag, 21.02.2026
Die CDU-Römerberg ist ab 07:00 Uhr am Samstag mit Wahlkampfständen vor den Bäckereien „Wilhelmi“ in der Eisenbahnstraße und der Hermann-Löns-Straße 2 vertreten. Der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) wird zeitweise vor Ort sein.

Quelle: CDU Speyer

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 20:58

