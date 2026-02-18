Sinsheim – TSG Hoffenheim verlängert mit Vladimir Coufal

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregio Rhein-Neckar.Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Rechtsverteidiger Vladimir Coufal verlängert.

„Vlad bringt enorme Erfahrung mit und gibt unserer Mannschaft auf der rechten Seite viel Stabilität. Mit seiner Professionalität, seiner Mentalität und natürlich seinen Leistungen ist er sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er übernimmt Verantwortung, geht voran und ist auch Vorbild für unsere jüngeren Spieler. Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg mit ihm fortsetzen, da Vlad ein absoluter Anker in unseren Planungen ist“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim.

Der 33 Jahre alte tschechische Nationalspieler steht seit August 2025 bei der TSG unter Vertrag und verfügt über große internationale Erfahrung. Von 2020 bis zu seinem Wechsel nach Hoffenheim absolvierte Coufal 180 Pflichtspiele für West Ham United (20 Assists) und feierte mit dem Club zudem den Gewinn der UEFA Conference League. Zuvor gewann er mit Slavia Prag zweimal die tschechische Meisterschaft sowie einmal den Pokal.

Für die tschechische Nationalmannschaft lief Coufal bislang 59-mal auf (2 Tore / 13 Assists) und war sowohl bei der UEFA EURO 2021 als auch bei der EURO 2024 in Deutschland Stammspieler in allen Partien.

In der laufenden Saison kommt Coufal bislang auf 23 Einsätze mit einem Tor und sieben Vorlagen und ist damit aktuell bester Vorbereiter der TSG.

Mit der Vertragsverlängerung hält die TSG Hoffenheim einen wichtigen Leistungsträger und erfahrenen Führungsspieler im Kader, der sportlich wie auch menschlich eine zentrale Rolle innerhalb der Mannschaft einnimmt.

Quelle TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 08:50