Sinsheim – Eintrag in das Goldene Buch der Stadt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Bundeskanzler a.D. Olaf Scholz zu Gast in Sinsheim

Am 11. Februar war Bundeskanzler a.D. Olaf Scholz im Rahmen einer Veranstaltung im Technik Museum Sinsheim zu Gast. Am Rande der Dialogveranstaltung nahm sich Scholz Zeit, sich in das Goldene Buch der Stadt Sinsheim einzutragen.

Bild (Stadt Sinsheim): Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Sinsheim im Technik Museum Sinsheim: v.l.n.r.: Oberbürgermeister Marco Siesing, Olaf Scholz, Museumspräsident Hermann Layher.

Quelle Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 13:13