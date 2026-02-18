  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

18.02.2026, 21:46 Uhr

Sinsheim – Amphibienwanderung 2026 beginnt! Autofahrer werden um Rücksichtnahme gebeten

Kathy buscher alpine newt 2383004Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Frühling steht vor der Tür und damit beginnt die Zeit der jährlichen Amphibienwanderung. Wenn es keinen Bodenfrost mehr gibt, fängt die Hauptlaichzeit der Amphibien an. Erdkröten legen bei Temperaturen über fünf Grad Celsius, Dämmerung und feuchten Wetterbedingungen bis zu 2,2 Kilometer zum angestammten Laichgewässer zurück. Dabei sind sie aber sehr langsam. Um eine 15 Meter breite Straße zu überqueren, benötigen sie 15 bis 20 Minuten. Zeit genug, um von einem Kraftfahrzeug überfahren zu werden.
Aus diesem Grund verfügt die Stadt Sinsheim jährlich umfangreiche verkehrsbeschränkende Maßnahmen. Ab Mitte Februar bis voraussichtlich spätestens Ende Mai gilt daher:
Sperrungen für den Gesamtverkehr
• Gemeindeverbindungsweg Hoffenheim – Daisbach
• Gemeindeverbindungsweg Hasselbach – Neckarbischofsheim
• Kreisstraße K4174 Zuzenhausen – zur L612 Richtung Horrenberg
• Reihen Forstweg (Radweg) zur Keller‘schen Mühle
• Reihen Wirtschaftsweg (Radweg) Richtung Ittlingen
Reduzierungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
• Eschelbach – Landwirtschaftlicher Weg Tairnbacher Straße/Herrenbach
• Dühren – „Seeweg“
• Gemeindeverbindungsweg L550 – Hammerau – K4277 nur für „Anlieger frei“

Die angeordneten Maßnahmen dienen sowohl dem Schutz der Tiere, als auch dem Schutz der ehrenamtlichen Helfer, die diese an den aufgestellten Fangzäunen einsammeln. Darüber hinaus entsprechen sie dem Gedanken des Umwelt- und Naturschutzes und liegen somit im öffentlichen Interesse. Leider hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass die angeordneten Maßnahmen zum Teil auf wenig Verständnis bei manchen Autofahrern stoßen. Die Stadtverwaltung weist daher ausdrücklich darauf hin, dass die entsprechenden Durchfahrtsverbote, Absperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen sowohl durch das Ordnungsamt als auch die Polizei überwacht werden.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 21:46

