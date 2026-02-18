  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

18.02.2026, 20:25 Uhr

Pfalz – Freiwilliges Soziales Jahr beim Bezirksverband Pfalz

Design ohne Titel
Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Sechs Einsatzstellen für 2026/2027 ausgeschrieben

Der Bezirksverband Pfalz bietet jungen Menschen auch in diesem Jahr wieder die
Möglichkeit, im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) wertvolle Einblicke in die
Kulturarbeit zu erhalten. Für den Zeitraum 2026/2027 stehen insgesamt sechs Einsatzstellen
in verschiedenen Einrichtungen in Kaiserslautern und Lambrecht zur Verfügung.

Das FSJ richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre, die praktische
Erfahrungen sammeln, sich beruflich orientieren oder die Zeit bis zum Beginn eines Studiums
oder einer Ausbildung sinnvoll nutzen möchten. Die Freiwilligen arbeiten zwölf Monate
hinweg zwischen 30 und 25 Stunden pro Woche und werden aktiv in den Arbeitsalltag der
jeweiligen Einrichtung eingebunden.

Ab sofort sucht die Zentralverwaltung des Bezirksverbandes Pfalz ein FSJ mit dem
Schwerpunkt Marketing, Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. Für
historisch Interessierte bietet das Zentralarchiv ein FSJ mit dem Fokus auf Gedenkarbeit und
die Planung sowie Durchführung von Jugendaktivitäten, wie beispielsweise Gedenkfahrten.
Im Pfalztheater Kaiserslautern ist ein FSJ in den Bereichen Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit
und Produktionsassistenz sowie in der Sparte dem Jungen Pfalztheater möglich.

Auch das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern bietet ein FSJ und zwar mit dem Augenmerk auf
Kunstvermittlung und Kommunikation. Die Pfalzakademie mit Standort in Lambrecht sucht
ein FSJ für die Unterstützung von Seminaren und Veranstaltungen sowie die
Öffentlichkeitsarbeit der Bildungseinrichtung.

Weitere Informationen zu den einzelnen Einsatzstellen sowie zum Bewerbungsverfahren
sind auf der Internetseite des Kulturbüros Rheinland-Pfalz des Landesarbeitsgemeinschaft
Soziokultur und Kulturpädagogik unter www.fsjkultur-rlp.de abrufbar. Bewerbungen sind bis
zum 15. März 2026 möglich.

Der Bezirksverband Pfalz engagiert sich als höherer Kommunalverband in zahlreichen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Mit seinen Einrichtungen und Projekten in Kultur,
Bildung, Gesundheit, Umwelt und Regionalentwicklung trägt er zur Stärkung der Region und
zur Lebensqualität der Menschen in der Pfalz bei.

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 20:25

