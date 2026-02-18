Mosbach – Unternehmensnachfolge IHK-Informationsveranstaltung am 26. März

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis, 18. Februar 2026. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar führt am 26. März 2026 in Mosbach die Veranstaltung „Stabwechsel im Unternehmen – Nachfolge erfolgreich gestalten“ durch. Die Veranstaltung richtet sich Unternehmer, die ihren Betrieb übergeben wollen, sowie an Personen, die sich für die Übernahme eines Unternehmens interessieren. Beginn ist um 17:00 Uhr. Mitveranstalter sind die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, die regionalen Volksbanken und die Sparkasse. Die Anmeldung bis zum 21. März 2026 unter www.ihk.de/rhein-neckar/stabwechsel ist erforderlich.

