Mannheim – Update: Brand in der Innenstadt im Quadrat R7 – Drei Personen verletzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kommt es aktuell zu einem Feuerwehreinsatz in der Innenstadt von Mannheim.



Die Einsatzkräfte befinden sich derzeit im innerstädtischen Quadrat R7. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte der Ursprung des Feuers einer Wohnung im 4. Obergeschoss ausgemacht werden. Durch die umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden.Nach ersten Informationen wurden drei Personen verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen bislang nicht vor.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Informationen werden nachberichtet, sobald diese vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 15:00