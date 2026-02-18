Mannheim – Infoveranstaltung für Vereine zu neuem Jugendschutzkonzept



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zusammenarbeit zwischen Stadt Mannheim und SV Waldhof

Der SV Waldhof Mannheim 07 e.V. übernimmt Verantwortung für seine jungen Spielerinnen und Spieler. Der Mannheimer Traditionsverein hat ein neues Kinderschutzkonzept erarbeitet und wurde dabei vom Präventiven Kinderschutz im Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim beraten. Das erarbeitete Konzept wurde nun verabschiedet und beim jüngsten Heimspiel des Profi-Kaders bekanntgegeben.

Dieses Konzept soll nun auch über die Vereinsgrenzen hinaus sichtbar und für weitere Vereine in der gesamten Stadt nutzbar gemacht werden: In Kooperation mit dem Jugendamt und Gesundheitsamt Mannheim lädt der SV Waldhof am 25. Februar 2026 um 18 Uhr zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung in die Räumlichkeiten des Nachwuchszentrums ein. Veranstaltungsort ist das Vereinsgebäude Buwe-Fabrik am Alsenweg 15 in 68305 Mannheim.

Schutzkonzepte unterstützen Einrichtungen und Vereine dabei, ein Umfeld zu bieten, in dem Kinder und Jugendliche sich sicher fühlen und ihre Rechte geachtet werden. Sie schaffen klare Rahmenbedingungen, die Risiken für Kinder verringern, und unterstützen alle Verantwortlichen darin, betroffene Kinder und Jugendliche zu erkennen und ihnen den Weg zu wirksamer Hilfe zu eröffnen.

Die Veranstaltung am 25. Februar bietet Orientierung und schafft Raum für Austausch und Vernetzung. Eingeladen sind alle örtlichen Vereine sowie engagierte Vereinsmitglieder, die Interesse an der Entwicklung eines eigenen Kinderschutzkonzepts haben oder sich bereits mit dessen Konzeption beschäftigen. Als kompetente Ansprechpartner stehen ein Mitarbeiter des Präventiven Kinderschutzes der Stadt sowie die Kinderschutzbeauftragte und Sportpsychologin Nachwuchs des SV Waldhof bereit. Sie beantworten gerne alle Fragen rund um das Thema und beraten die Teilnehmenden. Zudem werden die Sportkreisjugend, der Kinderschutzbund und der Stadtjugendring als weitere Akteure vor Ort sein, die in Mannheim beim Thema Kinderschutz aktiv sind.

Eine unverbindliche Anmeldung ist möglich unter: https://survey.lamapoll.de/Anmeldung-Informationsabend.

Foto: Michael Sonnick

Quelle: Stadt Mannheim

