Mannheim – Freie Betreuungsplätze in der Kindertagespflege



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell gibt es stadtweit für Kinder unter drei Jahren freie Betreuungsplätze in der Kindertagespflege. In der Kindertagespflege werden Kinder von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut, wie diese umgangssprachlich genannt werden.

Interessierte Eltern erhalten umfassende Informationen zur Kindertagespflege unter www.mannheim.de/kindertagespflege und durch einen persönlichen Kontakt mit der zuständigen Fachberatung.

Wenn Eltern einen Betreuungsplatz für ihr Kind im Alter von 0 bis 3 Jahren suchen, können sie unkompliziert eine Erstanfrage über das Kontaktformular an die Fachabteilung Kindertagespflege stellen: https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/kitas-und-kindertagespflege/kindertagespflege/erstanfrage-kindertagespflege.

Auf diesem Weg erhalten sie eine Rückmeldung, wo es für sie passende, freie Plätze gibt.

Informationen zur Tätigkeit als Kindertagespflegeperson

Der Fokus bei der Kindertagespflege liegt in der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Um als Kindertagespflegeperson tätig werden zu dürfen, wird eine Erlaubnis des Jugendamtes benötigt. Diese wird bei persönlicher Eignung und nach erfolgreicher Qualifizierung erteilt. Zurzeit werden vor allem Vertretungskräfte und Kindertagespflegepersonen für die Festanstellung bei Trägern gesucht.

Wer sich für diese Tätigkeit interessiert, meldet sich über das Anmeldeformular auf www.mannheim.de/kindertagespflege zu einer Informationsveranstaltung an. Diese findet als Videokonferenz statt. Nach Anmeldung erhalten die Interessierten alle weiteren Informationen per E-Mail.

Die nächste Informationsveranstaltung für an der Tätigkeit Interessierte findet am Mittwoch, 4. März 2026, um 10:30 Uhr statt. Weitere Termine unter: www.mannheim.de/kindertagespflege.

Hinweis: Unterstützt durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 21:12