Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Moby Dick



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der letzten Inszenierung des Theatermagiers und vielfach preisgekrönten Regisseurs

Robert Wilson gastiert das Düsseldorfer Schauspielhaus am Freitag, 6.3. und am Samstag, 7.3 um 19.30 Uhr

sowie am Sonntag, 8.3.2026 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Wilson nahm sich in seiner wunderbar poetischen und bilderstarken Aufführung des

berühmten Romans Moby Dick von Herman Melville an: Der Walfänger Ismael heuert auf

der Pequod an, die sich unter dem Kommando eines mysteriösen Kapitäns auf die Fahrt

durch die Weltmeere begibt. Käptn Ahab ist besessen von der Jagd nach jenem weißen Wal,

der ihm einst das Bein abriss. In ihm sieht Ahab das personifizierte Böse, seine ganze

Obsession gilt der Rache an Moby Dick. Mensch und Natur liefern sich einen

erbarmungslosen Kampf, der erst mit dem Untergang der Pequod endet.

Robert Wilson schafft mit überwältigenden Bildern eine sehr eigene Adaption dieses

legendären Stoffes. Seltsam fragil und aufgeheizt ist die Atmosphäre an Bord der Pequod, sie

liefert die Grundstimmung für einen Theaterabend von atemloser Dichte. Wilsons

expressionistische Lichtregie, die eingängigen Songs von Anna Calvi, die physische Präsenz

des Ensembles verweben sich zu einer höchst suggestiven Komposition.

Alles fokussiert sich auf die Zuspitzung, die unbeherrschbare Dynamik des Geschehens, das unerbittlich auf die

Katastrophe zuläuft. Auch die Kostüme von Julia von Leliwa tragen zur bezaubernden

Wirkung dieses Gesamtkunstwerks bei. Bemerkenswert virtuos agieren vor allem Raphael

Gehrmann und Christopher Nell, die als Gespann durch den Abend führen und ihn mit

burleskem Witz befeuern. Mit dieser Inszenierung knüpft Wilson an seine Ursprünge, die

Freischütz-Bearbeitung The Black Rider, an und liefert allerbeste Unterhaltung im Stil des

Vaudeville.

Preise 60 € / 50 € / 40 € / 30 €

Foto: Lucie Jansch

Quelle: Pfalzbau Ludwigshafen

