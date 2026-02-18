  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Moby Dick
18.02.2026, 21:10 Uhr

Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Moby Dick

Moby Dick
Moby Dick
von Herman Melville
Regie, Bühne, Licht: Robert Wilson — Songs und Lyrics: Anna Calvi
Regie, Bühne und Licht: Robert Wilson
Songs und Lyrics: Anna Calvi
Additional Music: Chris Wheeler, Dom Bouffard
Kostüm: Julia von Leliwa
Co-Regie: Ann-Christin Rommen
Co-Bühnenbild: Serge von Arx
Co-Lichtdesign: Marcello Lumaca
Video: Tomasz Jeziorski
Make-Up-Design: Manu Halligan
Music Supervisor und Arrangements: Chris Wheeler
Musikalische Leitung: Dom Bouffard
Orchester-Arrangements: Chris Wheeler
Sounddesign: Torben Kärst
Dramaturgie: Robert Koall
Dramaturgische Mitarbeit: Eli Troen
Auf dem Bild
Ensemble
Foto: Lucie Jansch

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der letzten Inszenierung des Theatermagiers und vielfach preisgekrönten Regisseurs
Robert Wilson gastiert das Düsseldorfer Schauspielhaus am Freitag, 6.3. und am Samstag, 7.3 um 19.30 Uhr
sowie am Sonntag, 8.3.2026 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Wilson nahm sich in seiner wunderbar poetischen und bilderstarken Aufführung des
berühmten Romans Moby Dick von Herman Melville an: Der Walfänger Ismael heuert auf
der Pequod an, die sich unter dem Kommando eines mysteriösen Kapitäns auf die Fahrt
durch die Weltmeere begibt. Käptn Ahab ist besessen von der Jagd nach jenem weißen Wal,
der ihm einst das Bein abriss. In ihm sieht Ahab das personifizierte Böse, seine ganze
Obsession gilt der Rache an Moby Dick. Mensch und Natur liefern sich einen
erbarmungslosen Kampf, der erst mit dem Untergang der Pequod endet.

Robert Wilson schafft mit überwältigenden Bildern eine sehr eigene Adaption dieses
legendären Stoffes. Seltsam fragil und aufgeheizt ist die Atmosphäre an Bord der Pequod, sie
liefert die Grundstimmung für einen Theaterabend von atemloser Dichte. Wilsons
expressionistische Lichtregie, die eingängigen Songs von Anna Calvi, die physische Präsenz
des Ensembles verweben sich zu einer höchst suggestiven Komposition.

Alles fokussiert sich auf die Zuspitzung, die unbeherrschbare Dynamik des Geschehens, das unerbittlich auf die
Katastrophe zuläuft. Auch die Kostüme von Julia von Leliwa tragen zur bezaubernden
Wirkung dieses Gesamtkunstwerks bei. Bemerkenswert virtuos agieren vor allem Raphael
Gehrmann und Christopher Nell, die als Gespann durch den Abend führen und ihn mit
burleskem Witz befeuern. Mit dieser Inszenierung knüpft Wilson an seine Ursprünge, die
Freischütz-Bearbeitung The Black Rider, an und liefert allerbeste Unterhaltung im Stil des
Vaudeville.

Preise 60 € / 50 € / 40 € / 30 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Lucie Jansch
Quelle: Pfalzbau Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 21:10

