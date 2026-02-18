Ludwigshafen – Ostasien-Studium – Chance für die Zukunft?



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – creActiv e.V. informiert über Studienmöglichkeiten zu China, Japan und

Südkorea

Die soziokulturelle Initiative creActiv / Beyond Blue Connection e.V. bereichert seit 25

Jahren das kulturelle Leben in Weinheim. Neben internationalen Blues- und Jazzkonzerten

sind Bildungsangebote die tragende Säule des Vereinslebens. Seit einem Jahr bereitet die

sozialwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft unter der Regie von Dr. Alexander Unger und

Ben Schmidt ein Informationsprojekt für angehende Studierende vor. Dabei geht es um die

Studienmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt Ostasien. Schirmherrin des Projektes ist Ida

Schildhauer – Mitgründerin des Vereins.

Am 18. März können sich Oberstufenschüler*innen der Hans-Freudenberg-Schule und der

Johann-Philipp-Reis-Schule über die Studienmöglichkeiten am Ostasieninstitut (OAI) der

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen informieren. Bei dem Vortrag

werden die stellvertretende Leiterin des OAI Christine Liew und Dr. Alexander Unger zum

Thema referieren. Der Psychologe Unger forscht am OAI über interkulturelles Verhalten. Das

Ostasieninstitut ist eines der wenigen Hochschul-Einrichtungen mit Studiengängen in diesem

Bereich. Dabei vermittelt das Studium sowohl die Methoden und Theorien der Betriebswirt-

schaftslehre als auch sprachliche sowie kulturelle Kompetenzen zu Ostasien. Eine weitere

Besonderheit stellt ein zwei-semestriger Studienaufenthalt an einer der zahlreichen Partner-

universitäten in China, Japan oder Südkorea dar.

In einem zweiten Teil des Projektes können am 12. Mai die interessierten Oberstufen-

schüler*innen der beiden großen Weinheimer Schulen aus erster Hand die Bedeutung von

Ostasien als Wirtschafts- und Kulturraum erfahren. Die Referentinnen Cecilia Cai und Dr.

Didi Xu von der Freudenberg Gruppe und Dr. Heike Laube von der SAP werden hierzu ihre

Expertise abgeben. Außerdem wird der Institutsleiter Prof. Dr. Frank Rövekamp den

Schüler*innen sein Fachwissen zur Verfügung stellen.

In diesen Tagen fand im Konferenzhaus der Firma Freudenberg, Hermannshof, ein

Ostasienforum von creActiv zu den Vorbereitungen der Veranstaltungen statt (unser Bild).

Neben den Vertreter*innen des OAI nahmen auch creActiv-Mitglieder*innen mit Ostasien-

bezug teil. Darunter auch Claus Boesser-Ferrari, der für das Goethe-Institut als Musiker

weltweit unterwegs ist. Der Gitarrist hat auch Konzerte in Fernost gegeben. Besonders

interessant war das Referat der ehemaligen OAI-Studentin Anna Blumek.

Die angehende Master-Absolventin für Internationale Wirtschaftslehre berichtete von ihren Studienaufent-

halten in Korea und China. Entgegen vielen Vorbehalte konnte sie anschaulich die große

berufliche Bedeutung und den persönlichen Mehrwert einer Ostasien-Ausbildung ver-

deutlichen. So erbrachte das vierstündige Forum für die zwölf Teilnehmer*innen ein

nachhaltiges Erkenntnis-Fundament für die weiteren Veranstaltungen in Weinheim, wie Ida

Schildhauer und Dr. Alexander Unger in ihrem Schlusswort feststellten.

Bild (creActiv freigegeben)

v.l.n.r.: Dr. Hans Peter Weis, André de Sa Parreira, Sabine Wagner, Jori Kern, Nicole Loriaux,

Ben Schmidt, Ida Schildauer, Christine Liew, Anna Blumek, Nils Espen, Dr. Alexander

Unger, Claus Boesser-Ferrari.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 20:54