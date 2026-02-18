Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit 17 Veranstaltungen im Februar und März machen Frauenverbände und -initiativen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Vereine und Kirchen gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ludwigshafen auf den Internationalen Frauentag am 8. März aufmerksam. Der Aktionstag wird weltweit seit 1911 begangen. Der Internationale Frauentag ist ein Aufruf zum Handeln, um strukturelle Missstände abzubauen und sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Am 8. März stehen weltweit die Belange von Frauen und Mädchen in all ihrer Vielfalt im Mittelpunkt. Auch in Deutschland ist die Gleichstellung der Geschlechter noch lange nicht erreicht. Chancengleichheit ist auch in 2026 eine gesellschaftliche Daueraufgabe. Frauen sind häufig Gewalt ausgesetzt. Sie sind häufigMehrfachbelastungen ausgesetzt durch Erwerbstätigkeit, Kindererziehung, Pflege und Hausarbeiten und verdienen noch immer deutlich weniger als Männer. Dies zeigt sich beispielsweise auch langfristig an den Alterseinkünften von Frauen, die 2024 durchschnittlich gut ein Viertelniedriger waren als die von Männern: Der sogenannte Gender Pension Gap betrug nach Angaben des Statistischen Bundesamts25,8 Prozent. Im Jahr 2025 betrug er immer noch 24,2 Prozent. Die Veranstaltungsreihe zum Internationalen Frauentag in Ludwigshafen beginnt in diesem Jahr am Samstag, 21. Februar. Bei einem Frauenfrühstück im Heinrich Pesch Haus können sich Frauen vernetzen, sich inspirieren lassen und eigene Perspektiven stärken. Das Frauennetzwerk Ludwigshafen lädt am selben Tag zu einer Diskussion zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ins Kulturzentrum dasHaus. Dabei wird es speziell darum gehen, welche Politik die im Wahlkreis antretenden Kanditat*innen für Frauen machen wollen. Dreimal stehen Filme auf dem Programm. Der Soroptimist International Club Ludwigshafen zeigt am 22. Februar in Schifferstadt „Die Witwe Clicquot“ – ein Film über eine Frau, die im Frankreich des 19. Jahrhunderts erfolgreich nach dem Tod ihres Mannes ein Champagner-Gut führt. Am 6. März zeigen Wildwasser und Notruf Ludwigshafen den 2025 entstandenen Film „Karla“ über die wahre Geschichte einer Zwölfjährigen, die 1962 den Missbrauch durch ihren eigenen Vater aufdeckt. Ebenso am 6. März zeigen die DGB Frauen und die ver.di Frauen den Film „Die göttliche Ordnung“, eine Komödie über Geschlechterrollen in der Schweiz der 1970er Jahre. Um Komponistinnen geht es bei einem musikalischen Themenabend im Heinrich Pesch Haus am 12. März. Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen lädt Frauen zur Paisley-Party am 7. März. Gespielt wird nur Musik von Frauen. Die Gäste dürfen in den Internationalen Frauentag am 8. März „hineintanzen“. Zuvor bietet die VHS ein Quiz zu Frauen in der Rock- und Popmusik an. Der Historische Verein lädt zum Vortrag „Römische Frauen und ihre Möglichkeiten zur Teilhabe an Bildung“ am 5. März. Darüber hinaus beinhaltet das Programm beispielsweise Lesungen und Selbstbehauptungskurse für Mädchen.

„Deutschland ist im Vergleich zu anderen Nationen sehr weit in Sachen Gleichstellung, aber es gibt auch hierzulande immer noch einiges zu verbessern. Am 8. März wird daher zurecht auf die Situation von Frauen aufmerksam gemacht. Ich danke unserer Gleichstellungsbeauftragten sowie den vielen Veranstalterinnen, dass sie wieder anlässlich des Frauentags

ein breit gefächertes, interessantes Programm auf die Beine gestellt haben und nicht müde werden, sich für das wichtige Thema Gleichstellung stark zu machen“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner. Weitere Informationen zum Programm gibt es online auf www.ludwigshafen.de. Bei einem Teil der Veranstaltungen ist eine Anmeldung im Voraus nötig. Auskünfte erteilt auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen, Tamara Niemes unter Telefon 0621 504-3087 oder per E-Mail an tamara.niemes@ludwigshafen.de.

