Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Um Interessierte auf ihre Tätigkeit im Rahmen einer ehrenamtlichen Vormundschaft für Kinder und Jugendliche vorzubereiten, bietet das Stadtjugendamt regelmäßig Informationsveranstaltungen an. Beim kommenden Termin am Dienstag, 3. März 2026, von 16 Uhr bis 18 Uhr im Tagungsraum 704 im Stadthaus Westendstraße 17 geht es um eine Einführung in die Grundlagen und die Geltendmachung von finanziellen Ansprüchen eines ehrenamtlichen Einzelvormunds. Der Vortrag ist für bereits bestellte Vormünder*innen und Interessent*innen an einem solchen Ehrenamt gleichermaßen geeignet. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt Michael Haupt von der Abteilung Kindesunterhalt/Amtsvormundschaften beim Stadtjugendamt, Telefon 0621 504-2008 oder E-Mail an ehrenamtliche.vormundschaften@ludwigshafen.de, entgegen. Er istKoordinator der Vormundschaften beim Stadtjugendamt.

Informationen zu den ehrenamtlichen Vormundschaften für Kinder und Jugendliche gibt es auf

https://ludwigshafen.de/soziales-gesellschaft/familien-kinder-und-jugend/ehrenamtliche-vormundschaft.

