Ludwigshafen – Brandbombe in Edigheim gefunden – Entschärfung am Nachmittag

Ludwigshafen / Edigheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am heutigen Mittwochvormittag, 18. Februar 2026, ist in Edigheim eine britische Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 250 Pfund schwere Blindgänger war bei Sondierungsarbeiten im Neubaugebiet „Im Zinkig“ entdeckt worden. Der Fundort der Brandbombe befindet sich auf einem Feldabschnitt. Umgehend wurde der Kampfmittelräumdienst verständigt. Die Entschärfung ist noch im Laufe des heutigen Nachmittags geplant.

Dafür wird um den Fundort ein 300-Meter-Sperrradius eingerichtet. Für die Entschärfung müssen Wohngebäude im südlichen Bereich Edigheims evakuiert werden. Davon sind rund 200 Bewohner*innen betroffen. Die Feuerwehr bittet die Anwohner*innen, das gesperrte Gebiet unverzüglich zu verlassen, um den Sprengkörper zu entschärfen. Das Gefahreninformationstelefon ist unter der Rufnummer 0621 5708 6000 erreichbar.

Eine Betreuungsstelle für Menschen, die ihre Wohnungen im Zuge der Entschärfung verlassen müssen, ist in der Handballhalle der TV Edigheim eingerichtet. Der Verkehr auf der benachbarten Zugstrecke wird während der Entschärfung eingestellt.

Die Bevölkerung wurde über die Warnapps KATWARN und NINA über die Lage informiert. Informationen sind auch auf der städtischen Homepage abrufbar.

Text-Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 15:21