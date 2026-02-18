Landau – Neue Gesichter – Zoo Landau in der Pfalz stellt Zwergotterpaar vor



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Zoo Landau in der Pfalz freut sich sehr, seinen Gästen in diesen Tagen zwei

Zwergotter vorstellen zu können. Sie bilden ein neues potentielles Zuchtpärchen.

Aus dem Zoo Mulhouse stammt das im November 2022 geborene Weibchen. Ihr noch etwas jüngerer, im Juli 2024 geborener Partner kommt aus dem

Heidelberger Zoo. Der Koordinator des Europäischen Ex-situ-Programms (EEP) für

diese Tierart hatte diese Verpaarung aufgrund genetischer Faktoren empfohlen.

Zum Glück zeigte sich schnell, dass nicht nur die errechnete Genetik, sondern auch

der „Otternasen“-Faktor stimmt. Die Vergesellschaftung klappte auf Anhieb.

Nachzucht ist nun sehr erwünscht. Die Rolle eines EEP ist es, eine genetisch

vielfältige und von der Altersstruktur stabile Reservepopulation in

Menschenobhut aufzubauen.

Denn Zwergotter, auch Asiatische Kurzkrallenotter genannt, sind in der Natur

bedroht und auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als „gefährdet“

gelistet. Ihre Wildbestände sind abnehmend. Dabei hatte die Art ursprünglich ein

sehr großes Verbreitungsgebiet in Süd- und Südostasien. Sie ist an Seen, Flüssen,

in Mangrovengebieten und Sümpfen, auch in der Nähe von Menschen, z.B. in

Reisfeldern, zu finden. Fortschreitende Zerstörung des Lebensraums durch die

Umwandlung in mehr Ackerland, intensive Aquakultur, der Einsatz von Pestiziden

und die Verschlammung von Fließgewässern aufgrund von Entwaldung sind ihre

Probleme.

Außerdem wird die Art illegal gejagt. Einerseits wegen des dichten

Pelzes, anderseits für den illegalen internationalen Heimtierhandel. Sie sind aktiv,

verspielt und gelehrig, und werden als besonders niedlich empfunden, da sie

Kennzeichen des Kindchenschemas behalten, z.B. ihren rundlichen Kopf mit

dunklen Knopfaugen. Doch die sehr sozial lebenden Zwergotter, die zu den

Raubtieren zählen, sind keine Kuscheltiere! Sie haben besondere Ansprüche an

Haltung und Fütterung in fachkundiger menschlicher Obhut.

Die beiden jungen Otter sind nicht nur neue Gesichter im Zoo Landau, sondern

sie zählen auch zu den Flaggschiffarten der aktuellen Artenschutzkampagne des

Europäischen Zoo und Aquarienverbandes EAZA. In der durch den Zoo Landau

unterstützten Kampagne „Wetlands for Life“ geht es darum, die Aufmerksamkeit

auf die bedrohten Feuchtgebiete der Erde zu lenken. Tatsächlich sind sie die am

stärksten bedrohten Ökosysteme der Welt. Für die Erhaltung der biologischen

Vielfalt, die Klimaresilienz sowie die Versorgung mit Trinkwasser und anderen

wichtigen Lebensgrundlagen sind sie essentiell. Der Zoo Landau ist seit

Jahrzehnten Unterstützer der jeweiligen EAZA-Kampagnen und möchte auch in

diesem Jahr die Öffentlichkeit für die Bedeutung von Feuchtgebieten und die

Komplexität ihres Schutzes sensibilisieren. Darüber hinaus werden Spenden

gesammelt, um ausgewählte Projekte zum Schutz von Feuchtgebieten zu

unterstützen.

Quelle: Zoo Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 20:40