Landau – Mehrere Polizeieinsätze: 28-Jähriger sorgt für Eskalation – Psychiatrische Einweisung

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhei-Neckar. (ots) – Ein 28-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag gleich mehrere Polizeieinsätze im Stadtgebiet von Landau in der Pfalz ausgelöst. Neben einem Ladendiebstahl in der Wieslauterstraße kam es später am Hauptbahnhof zu weiteren Zwischenfällen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Ladendiebstahl und Bedrohung in Supermarkt

Gegen 16:45 Uhr wurde der 28-Jährige als mutmaßlicher Ladendieb in einem Supermarkt in der Wieslauterstraße gemeldet. Nach Angaben der Polizei entwendete er Lebensmittel im Wert von rund 11 Euro.

Darüber hinaus soll er eine Mitarbeiterin des Marktes bedroht und beleidigt haben. Aufgrund seines zunächst aggressiven Verhaltens wurde ihm die Mitnahme zur Dienststelle eröffnet. Dort beruhigte sich der Mann wieder, sodass er die Polizeiinspektion anschließend verlassen durfte.

Die Beamten sprachen ihm jedoch einen Platzverweis für den Bereich des Supermarktes aus.

Streit am Hauptbahnhof eskaliert

Im Anschluss begab sich der 28-Jährige zum Hauptbahnhof Landau. Dort gab er gegen 17:35 Uhr an, zwei Personen hätten ihm eine Umhängetasche entrissen.

Bei der anschließenden mutmaßlichen Verfolgung traf er auf dem Bahnhofsvorplatz auf einen unbeteiligten 52-jährigen Mann. Zwischen den beiden entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der 52-Jährige dem 28-Jährigen eine Ohrfeige verpasste.

Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 28-Jährige erneut verbal aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten öffentlichkeitswirksam in grober Weise.

Psychiatrische Einweisung und Strafverfahren

Aufgrund seines auffälligen Zustands wurde der 28-Jährige schließlich in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Landau bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 08:34