Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – terranets bw baut den 61 Kilometer langen Abschnitt der wasserstofftauglichen Gastransportleitung SEL (Süddeutsche Erdgasleitung) zwischen Heidelberg und Heilbronn in Etappen. Die SEL wird zunächst moderne Gaskraftwerke in Baden-Württemberg mit Erdgas versorgen und zukünftig Wasserstoff transportieren. Der Abschnitt zwischen Heidelberg und Heilbronn soll ab Ende 2026 Gas transportieren. Seit August 2025 wird die SEL zwischen Leimen und Heidelberg auf einer Länge von drei Kilometern unterirdisch verlegt. Voraussichtlich im Frühjahr 2026 beginnt der Bau der Etappe von Heidelberg-Grenzhof über Eppelheim bis Heidelberg-Rohrbach.

Bau einer Station in Heidelberg-Grenzhof

Ab Ende Februar 2026 bis voraussichtlich Ende 2026 wird zudem eine Station in Heidelberg-Grenzhof zwischen dem Grenzhöfer Weg und der Bahnlinie errichtet. Im Anschluss wird die für den Bau benötigte Fläche wiederhergestellt. Eine Station ist eine technische Anlage, in der für den Gasfluss wichtige Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen untergebracht sind. Dort wird z.B. der Gasfluss gemessen und Gas umgeleitet. Bei Fragen und Hinweisen wenden Sie sich bitte an sel@terranets-bw.de.

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 22:33