

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg reduzieren zum 1. April 2026 die Preise für ihre Festpreisprodukte heidelberg STROM fix, heidelberg KLIMA fix sowie heidelberg GAS fix.

Preissenkung beim Strom

Der Preis für heidelberg STROM fix sinkt ab 1. April um 8,43 %. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2.500 kWh beträgt der neue Arbeitspreis ab dem 1. April 2026 28,49 ct/kWh brutto, der Grundpreis 16,39 €/Monat brutto. Die Laufzeit beträgt 12 Monate.

Auch beim Ökostromprodukt heidelberg KLIMA fix wird der Arbeitspreis günstiger: Er sinkt um 3,26 ct/kWh brutto auf 29,08 ct/kWh brutto, was einer Reduzierung von etwa 10,10 % entspricht. Der Grundpreis liegt künftig bei 16,39 €/Monat brutto. Die Laufzeit beträgt 12 Monate.

Preissenkung bei heidelberg GAS fix

Preissenkungen gibt es auch beim Gas. So wird das Festpreisprodukt heidelberg GAS fix um rund 12,75 % günstiger. Ab dem 1. April 2026 beträgt der neue Arbeitspreis bei einem Jahresverbrauch von 18.000 kWh 10,64 Cent/kWh brutto, der Grundpreis liegt bei 21,30 Euro/Monat brutto. Die Laufzeit beträgt 18 Monate.

In Abhängigkeit von den Preisen auf den Energiemärkten, die während des jeweiligen Beschaffungszeitraums der Vorläuferprodukte galten, kann es für wenige Kundinnen und Kunden mit besonders günstigen Altverträgen bei heidelberg STROM fix und heidelberg GAS fix zu einer moderaten Preiserhöhung kommen.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 21:17