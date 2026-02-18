  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

2
18.02.2026, 14:41 Uhr

Heidelberg – Rarität im Zoo Heidelberg

2Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Erstmals junge Yarrellzeisige geschlüpft

Aus dem Schatten ins Rampenlicht: Der südamerikanische Yarrellzeisig ist gefährdet, seine Bestände nehmen in der Natur weiter ab. Deshalb ist der Zoo Heidelberg im vergangenen Jahr als aktuell einziger Zoo außerhalb Südamerikas in die Haltung der Art eingestiegen. Inzwischen sind die ersten Jungvögel geschlüpft. Die Geschichte des Yarrellzeisigs steht stellvertretend für zahlreiche kleine, unscheinbare Vogelarten, denen der Zoo Heidelberg eine Plattform bieten möchte.
1
Der Yarrellzeisig ist ein kleiner Singvogel aus Brasilien und Venezuela mit melodischem Gesang und auffälligem Gefieder, der unter anderem genau deshalb in der Natur zunehmend unter Druck steht: Intensive Wilderei und illegaler Handel, aber auch der Verlust geeigneter Lebensräume durch Abholzung und landwirtschaftliche Nutzung haben den Beständen stark zugesetzt. Nach aktuellen Schätzungen gibt es in der Natur nur noch zwischen etwa 6.000 und 15.000 Individuen – Tendenz fallend. Aufgrund dieser Entwicklung stuft die Weltnaturschutzunion (IUCN) die Art als „gefährdet“ ein.
3
„Wir sind aktuell der einzige Zoo außerhalb Südamerikas, der diese Art hält“, erklärt Joshua Förg, Kurator für Vögel, Reptilien und Amphibien im Zoo Heidelberg. Im Frühjahr 2025 hat der Zoo zwei Paare von einem sachkundigen Privathalter übernommen. Mitte Dezember legte eines der Paare erstmals Eier – zum Jahreswechsel schlüpften die Jungvögel und wurden erfolgreich aufgezogen. Inzwischen fliegen die zwei jungen Zeisige, neue Eier sind bereits gelegt und damit weiterer Nachwuchs in Sicht. „Diese erfolgreiche Aufzucht ist das Ergebnis akribischer Vorbereitung durch die Tierpfleger: Angefangen bei der richtigen Ernährung über ein geeignetes Umfeld bis hin zur täglichen Beobachtung und Dokumentation aller Parameter“, berichtet Revierleiter Leonhard Aistleitner. „Für uns ist es ein Meilenstein, um für diese Art langfristig einen stabilen Bestand in menschlicher Obhut (ex situ) aufzubauen.“ Am erklärten Ziel, die ex situ Population des Yarrellzeisigs zu stabilisieren, arbeitet der Zoo Heidelberg künftig auch mit anderen Zoologischen Gärten und fachkundigen Privathaltern zusammen.

„Es gibt zahlreiche unscheinbare Arten wie den Yarrellzeisig, die in der Natur unter Druck stehen und zukünftig eine größere Plattform brauchen“, so Förg. „Aber auch diese brauchen unseren Einsatz, um zukünftig nicht völlig von der Bildfläche zu verschwinden.“ Die Yarrellzeisige leben derzeit noch hinter den Kulissen. Ab März ist die südamerikanische Zeisigart aber auch in der Fasanerie zu sehen. Dort können Besucher sie zum Saisonstart erstmals beobachten und mit etwas Glück den melodischen Gesang des Männchens hören.

Bildnachweis:
Foto 1: Inzwischen können die Jungvögel bereits fliegen. (Foto: Zoo Heidelberg)
Foto 3: Die Geburt der Jungvögel war eine kleine Sensation. (Foto: Zoo Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 14:41

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com