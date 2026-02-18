

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie, Michael Teigeler, wird mit dem Preis „Energiemanager des Jahres 2026″ ausgezeichnet. Michael Teigeler ist „Energiemanager des Jahres 2026″. Die Auszeichnung des Verlages Energie & Management (E&M) würdigt seine berufliche Leistung vor allem mit Blick auf die Projekte, die der Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie inhaltlich geprägt und strategisch vorangetrieben hat.

Michael Teigeler gilt in den Augen der Jury als Vorzeige-Stadtwerkemanager. Für Stefan Sagmeister, Chefredakteur von Energie & Management, ist das Votum für ihn nur konsequent: „Bei den Stadtwerken Heidelberg gestaltet er seit Jahren die Transformation des Fernwärmesystems, unter anderem mit dem Energie- und Zukunftsspeicher sowie mit Projekten, die technische Infrastrukturen bewusst in den Stadtraum integrieren. Auch seine Ideen für die Finanzierung der Energiewende vor Ort fallen bei Bürgern und Kunden der Stadtwerke auf fruchtbaren Boden. Viele andere Energieversorger schauen aufmerksam nach Heidelberg.“ Von einer „Herzensangelegenheit“ spricht Teigeler selbst, wenn er auf die Wärmewende in Heidelberg zu sprechen kommt. Der unter seiner Regie errichtete Energie- und Zukunftsspeicher hat unter anderem wegen der ansprechenden Architektur überregional Interesse geweckt. Dabei ist der Speicher kein Selbstzweck: Er federt Lastspitzen ab und reduziert die fossile Erzeugung. Wichtig ist ihm dabei die Einbindung der Öffentlichkeit. Die Energiewende erlebbar zu gestalten – das ist eine seiner Leitlinien. Ob es darum geht, noch vor dem Bau des Energiespeichers dessen geplante Silhouette in den nächtlichen Himmel zu projizieren und die Heidelbergerinnen und Heidelberger aus diesem Anlass zu einem Lichterfest einzuladen oder kurz vor der erstmaligen Befüllung des Energiespeichers mit Fernwärmewasser diesen einmaligen Raum der Öffentlichkeit für einen klang- und lichtvollen Abend zu öffnen: Teigeler findet die richtige Dramaturgie, um das Thema Energiewende mit Emotionen und insbesondere mit Begeisterung aufzuladen. Der Energiegeschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg ist sich auch bewusst: Die Akzeptanz der Energiewende ist zwar wichtig – aber Voraussetzung dafür, dass sie gelingt, ist ihre Finanzierung. In Heidelberg hat er viel bewegt: In den vergangenen zehn Jahren hat er erreicht, dass die Fernwärme dort zu 50 % grün geworden ist. Bis 2030 soll sie weitestgehend, bis 2035 komplett klimaneutral werden. Dazu entsteht eine neue Energieinfrastruktur: Neben dem Energiespeicher wurde unter anderem ein Holz-Heizkraftwerk, eine innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit großen Luft-Wasser-Wärmepumpen und eine Power-to-Heat-Anlage gebaut. Als nächstes ist der Bau einer Fluss- und einer Abwasserwärmepumpe vorgesehen. Um diese Anlagen für die Wärmewende zu finanzieren, haben auch Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich über die Finanzanlage „heidelberg KLIMA-INVEST“ daran zu beteiligen. Mehrere Millionen Euro konnte das kommunale Unternehmen so bereits erhalten. Eine nächste Emission ist für Frühjahr dieses Jahres geplant.Teigeler ist außerdem Vorstandsvorsitzender bei GEODE Deutschland, einem europäischen Interessenverband für kommunale, mittelständische und genossenschaftliche Verteilnetzbetreiber. In dieser Funktion führt er den Verband inhaltlich und organisatorisch, etwa bei der Erarbeitung von Stellungnahmen und Positionspapieren sowie im Dialog mit politischen Entscheidungsträgern. Michael Teigeler sagt über sich selbst: „Ich bin dankbar dafür, meine berufliche Tätigkeit mit einem so sinnhaften Wirken ausfüllen zu können. Und die Freude über die schon erreichten Schritte motiviert mich und unser ganzes Team für die nächsten anstehenden Projekte und Aufgaben.“

Vita Michael Teigeler

Michael Teigeler wurde 1967 in Beckum geboren. Nach einer Lehre absolvierte er ein Studium der Elektrotechnik sowie der Betriebswirtschaftslehre. Seine berufliche Laufbahn begann mit Stationen in der Industrie und im Großhandel. 1998 wechselte er als Key Account Manager zur Stadtwerke Düsseldorf AG, wo er bis 2001 tätig war. Anschließend übernahm er bei der Trianel Energie GmbH in Aachen die Leitung des Key Account Managements und erhielt Prokura. Seit 2008 ist Teigeler Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie. Seit 2018 engagiert er sich zudem beim Verband GEODE Deutschland. 2022 hat er dort den Vorstandsvorsitz übernommen.

Der Preis und die Jury

Die Auszeichnung „Energiemanager des Jahres“ wird 2026 zum 25. Mal vergeben. Initiator des Preises ist das Medienhaus Energie & Management, das damit herausragende Leistungen für ein nachhaltiges Energiemanagement auszeichnet. Die Auswahl trifft eine hochkarätige Jury aus Experten und Expertinnen der Energiewirtschaft sowie von Wissenschaft und Medien, darunter auch die Klimaexpertin Prof. Dr. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut der Wirtschaft, Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen, Stefan Sagmeister, Chefredakteur der Energie & Management sowie Dr. Christof Spangenberg − Geschäftsführer der m3 management consulting.

