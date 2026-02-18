Heidelberg – Heidelberger Frühling „Kammermusik Plus“ mit Pianist Severin von Eckardstein am 24. Februar – Programmänderung



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Pianist Severin von Eckardstein, der immer noch als Geheimtipp gilt, ist am 24. Februar um 19.30 Uhr bei Heidelberger Frühling „Kammermusik Plus“ in der Aula der Alten Universität zu Gast.

Eines der Hauptwerke des Abends ist Sergej Prokofjews Sonate Nr. 8 B-Dur, anstelle von Richard Strauss‘ „Tod und Verklärung“, das ursprünglich geplant war. Auf dem Programm stehen außerdem Werke des eher unbekannten russischen Spätromantikers Nikolai Medtner, der Severin von Eckardstein besonders am Herzen liegt, sowie Werke von Robert Schumann, Franz Schubert und Leoš Janáček.

Unter der Überschrift „+ 7 Minuten“ erwartet die Zuhörer*innen außerdem ein kurzer Wort-Exkurs, in dem charakteristische oder auch kuriose Aspekte des Programms herausgegriffen oder spannende Phänomene im Programm beleuchtet werden.

Karten sind erhältlich über den Webshop des Heidelberger Frühling unter www.heidelberger-fruehling.de, telefonisch unter 06221-5840044, an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Personen unter 30 Jahren erhalten ab drei Tagen vor dem Konzert im Webshop sowie an der Abendkasse Tickets für 8 Euro.

Foto: Irene Zandel

Quelle: Heidelberger Frühling gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 20:31