

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März finden erstmals die „Feministischen Wochen“ in Heidelberg statt. Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bündelt in diesem Zeitraum die vielfältigen Veranstaltungen zahlreicher Kooperationspartnerinnen und -partner und schafft einen gemeinsamen Rahmen, um feministische Themen in der Stadt sichtbar zu machen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen vom 1. bis 16. März 2026 steht das Thema Frauengesundheit.

Von mentaler Gesundheit über Körperbilder, Wechseljahre und medizinische Versorgung bis hin zu Gewaltprävention und Care-Arbeit – das umfangreiche Programm der Feministischen Wochen macht sichtbar, wie eng gesellschaftliche Ungleichheiten und Gesundheit miteinander verknüpft sind. Es reicht von praktischen Gesundheitsangeboten wie Brustselbstuntersuchungen und Informationsabenden zu den Wechseljahren über wissenschaftliche Impulse zum Gender Health Gap bis hin zu kulturellen und historischen Veranstaltungen, die Frauenperspektiven sichtbar machen. Zahlreiche Vorträge, Workshops, Filmvorführungen und Diskussionsrunden laden Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich zu informieren und mitzudiskutieren. Viele Angebote sind kostenfrei und barrierearm zugänglich.

Jansen: „Frauengesundheit ist ein Gradmesser für Gerechtigkeit“

„Frauengesundheit ist kein Randthema, sondern ein Gradmesser für Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Mit den Feministischen Wochen setzen wir in Heidelberg ein klares Zeichen für Sichtbarkeit, für Aufklärung und gleiche Chancen“, sagt Bürgermeisterin Stefanie Jansen, Dezernentin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

Sandra Arendarczyk, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heidelberg, erklärt zum neuen Veranstaltungsformat: „Wir wollen Frauenthemen in Heidelberg nicht nur an einem besonderen Tag, sondern umfassender in den Fokus rücken. Die Feministischen Wochen sind dafür eine neue Plattform“.

Auftaktveranstaltung am 1. März im Karlstorbahnhof Prof. Dr. Stephanie Bauer

Den Auftakt macht am 1. März um 19 Uhr im Klub K des Karlstorbahnhofs die Veranstaltung „Zwischen Feed und Frauenbild – wie viel Einfluss hat Social Media?“. Expertinnen aus Medizin, Jugend- und Gesundheitsarbeit diskutieren, wie soziale Medien Körperbilder prägen und welchen Einfluss das insbesondere auf die psychische Gesundheit junger Frauen hat. Zu Gast sind unter anderem Prof. Dr. Stephanie Bauer, Professorin am Universitätsklinikum Heidelberg mit den Arbeits- und Forschungsschwerpunkten E-Mental Health und Essstörungen, Maxi Schmitt vom FrauenGesundheitsZentrum Heidelberg, Miriam Okos, Sozialpädagogin und Leiterin des Hauses der Jugend, und Jugendgemeinderätin Manuela Okala. Der Eintritt ist frei.

Weitere Programminfos zu den Feministischen Wochen unter www.heidelberg.de/frauentag.

Auszüge aus dem Veranstaltungsprogramm der Feministischen Wochen Heidelberg 2026

Samstag, 1. März 2026, 19 Uhr; Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3:

Zwischen Feed und Frauenbild – wie viel Einfluss hat Social Media?, Vortrag mit Prof. Dr. Stephanie Bauer, Universitätsklinikum Heidelberg, und anschließender Podiumsdiskussion

Eintritt frei

Montag, 2. März 18 bis 22 Uhr, Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3:

FLINTA* only Tischtennis-Abend; Ping Pong Social Club Heidelberg

Eintritt frei

Dienstag, 3. März, 19 Uhr, vhs Heidelberg, Bergheimer Straße 76:

Lesung: „Körper sucht Seele – Lesung mit Anna Schreiber“. Eine Psychotherapeutin blickt zurück auf ihre Zeit als Prostituierte“; ANNA (Fachberatung für Menschen in der Prostitution)

Eintritt frei

Mittwoch 4. März, 18 Uhr, Karlstorkino (Südstadt), Marlene-Dietrich-Platz 3:

Filmvorführung „ Die Gewerkschafterin“ und Empfang DGB-Kreisverband Heidelberg / Rhein-Neckar (siehe Programm Karlstorkino)

Mittwoch, 4. März, 18 bis 21 Uhr, pro familia Beratungsstelle Heidelberg, Hauptstraße 79:

Brustselbstuntersuchung nach der MammaCare Methode. Teilnehmerinnenzahl begrenzt. Anmeldung per Mail bei pro familia erforderlich.

Donnerstag, 5. März, 16.30 Uhr, Interkulturelles Zentrum, Alte Eppelheimer Straße 50 C I, Raum 412:

Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion: Chancen und Grenzen der Istanbul-Konvention für queere gewaltbetroffene Menschen; FemAG.

Eintritt frei

Donnerstag, 5. März, 18 bis 20 Uhr, pro familia Beratungsstelle Heidelberg, Hauptstraße 79:

Wechseljahre: Schwitzen ist nicht alles, Themenabend mit Vortrag und Austausch mit Dr. Iris Wirth, Ärztin der pro familia

Eintritt frei, Anmeldung unter 06221 18 44 40 oder per Mail an pro familia.

Donnerstag, 5. März, 18.30 Uhr, DAI Heidelberg, Bibliothek, Sofienstraße 12:

Through Women’s Eyes – Geschichten, die Gleichstellung erzählen.

Writing Workshop mit Fokus auf Gleichstellung, Rollenbildern und Selbstbestimmung.

Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15:

Young Carer. Kinder und Jugendliche in Pflegeverantwortung. Literarische Lesung mit Wissenschaftsgespräch mit Autorin Janine Adomeit und Prof. Dr. Annette Haußmann, Universität Heidelberg.

Donnerstag, 5. März, 19 bis 21 Uhr, TinkTank Coworking Campbell, Eingang Emil-Gumbel-Str. 1:

Sich neu erfinden – erfolgreich sein als Unternehmerin, Impulsabend mit inspirierendem Austausch und Imbiss; HDU – Heidelberger Unternehmerinnen e.V. Eintritt Gäste: 20 Euro inklusive Imbiss und Getränke, Anmeldung per Mail an HDU

Freitag, 6. März, 18 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15:

100. Jubiläum GEDOK: Frauen in der Kunst / Opening des Jubiläumsjahres

Samstag, 7. März, 10 bis 13 Uhr, DAI Heidelberg, Bibliothek, Sofienstraße 12:

Womanship – Give to Gain, Podiumsdiskussion mit anschließender Fragerunde (in englischer Sprache); mit Bürgermeisterin Stefanie Jansen, Sabine Rath, Change Managerin und Agile Coach. Dr. Marilena Geugjes MdL, Politikwissenschaftlerin und Expertin für innere Sicherheit und Polizei.

Anmeldung erforderlich unter www.hipwf.com.

Eintritt Gäste: 15 Euro inklusive Catering und Getränke

Sonntag, 8. März, 11 Uhr, GLORIA-Kino, Hauptstraße146:

Live-Hörspiel „In meinen Hörsaal nur die Scheuerfrau“, 120 Jahre Frauenstudium in Heidelberg und Baden-Württemberg. Es lesen: Veronika Haas (Literaturherbst Heidelberg), Matthias Paul (Freier Theaterverein Heidelberg e.V.), Jutta Freimuth (Gloria-Kino) und Jutta Wagner (Leiterin LiZ am DAI Heidelberg)

Sonntag, 8. März, 14 Uhr, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Bremeneckgasse 2:

„Als Sintezza und Romni im Nationalsozialismus“, Sonderführung durch die Dauerausstellung.

Eintritt frei

Sonntag, 8. März, 19 Uhr, GEDOK-Galerie, Römerstraße 22:

„Selbst ermächtigt”: Literatur- und Musikbeiträge der GEDOK Heidelberg zum Weltfrauentag.

Sonntag, 8. März, 17.15 Uhr, (Ort wird noch bekannt gegeben): Interreligiöses Iftar-Friedensmahl zum Weltfrauentag in Heidelberg; EVA e.V.

Montag, 9. März, 13 bis 16 Uhr, Bismarckplatz:

„Wir bewegen die Welt”: Infostand, Kundgebungen und Performances; Frauen helfen Frauen e.V. in Kooperation mit dem Kollektiv Mütterkünste

Montag, 9. März, 17 bis 18.30 Uhr, online

„Gleiche Behandlung – gleiche Wirkung? – Der Gender Health Gap in Medizin und Therapie,

mit Prof. Dr. med. Trudzinski, leitende Oberärztin der Pneumologie und Beatmungsmedizin an der Thoraxklinik, Prof. Dr. med. Stingl, ärztliche Direktorin der Abteilung für klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie der Universität Heidelberg; Amt für Sport und Gesundheitsförderung Stadt Heidelberg, in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises

Eintritt frei; Anmeldung über pretix.eu/KGK/sgkgd

Dienstag, 10. März, 9 bis 10.30 Uhr, online

Stark durch die Lebensmitte – Wechseljahre im Beruf

Veranstaltung der Agentur für Arbeit Heidelberg

Anmeldung unter eveeno.com/wechseljahreimberuf

Dienstag, 10. März und Mittwoch, März, 18. März, 17 bis 18.30 Uhr, online:

Altersvorsorge für Frauen – wenn nicht jetzt, wann dann? Schwerpunkt: gesetzliche Altersvorsorge, Referent: Baha Gürüz, Altersvorsorgeberater der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg im Regionalzentrum Mannheim.

Kostenfreie Anmeldung für den 10. März unter eveeno.com/303797623

und für den 18. März unter eveeno.com/225057365

Mittwoch, 11. März, 17 bis 19 Uhr, online:

„Kenne Deinen Wert! – Gehaltsverhandlungen für Frauen“; Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim, mit Susan J. Moldenhauer, Finanzwirtin, Autorin und Karrierecoach

Anmeldeschluss:10. März 2026 eveeno.com/moldenhauer2026

Donnerstag, 12. März, 10 Uhr, DAI Heidelberg, Bibliothek, Sofienstraße 12:

„Find YOUR Voice – Präsenz, Stimme und Selbstbewusstsein“

Coaching für Frauen

Donnerstag, 12. März, 18.30 Uhr, DAI Heidelberg, Bibliothek, Sofienstraße 12:

„Seen Through Her Eyes“: Kreativ-Workshop

Donnerstag, 12. März, 19 Uhr, GLORIA-Kino, Hauptstraße 146:

„We Want Sex“: Filmvorführung mit Gespräch anlässlich des Equal Pay Day; Amt für Chancengleichheit in Kooperation mit dem GLORIA-Kino

Donnerstag, 12. März, 18.30 Uhr, Chapel, Raum für Stadtkultur, Rheinstraße 12/4:

Architektur-Filmabend: Eileen Gray und das Haus am Meer; formAD e.V. und Architektenkammer Baden-Württemberg, Kammergruppe Heidelberg

Freitag, 13. März, 19 Uhr, Saal der Volkshochschule Heidelberg, Bergheimer Straße 76:

Taking the Blackpill: Die „Incel-Community“ und ihre Überzeugungen, Vortrag von Angela Frick, freischaffende Soziologin und Bildungsreferentin; in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung.

Eintritt frei

Anmeldung unter www.vhs-hd.de/kurs/30527381 oder telefonisch unter 06221 911911.

Am Freitag, 13. März, 19 Uhr, GEDOK-Galerie, Römerstraße 22:

„Zur Heimat erkor ich mir die Liebe“: Aus Leben und Werk der Mascha Kaleko

Montag, 16. März, 20 Uhr, Karlstorbahnhof e.V., Marlene-Dietrich-Platz 3:

„Beklaute Frauen – Die Show“: Multimedialer Abend von und mit Leonie Schöler zu kaum bekannten Frauen, deren Biografien eng mit der Region verbunden sind; Queer Festival.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 22:04