Grünstadt – Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Mittwochmorgen, 18.02.2026, kam es in der Zeit von 07:00 bis 08:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Setz in Grünstadt-Asselheim. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Haus.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 20:49