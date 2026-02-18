Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der Durchführung einer von Kanalarbeiten, im Auftrag des EWF, ist in der Zeit vom 23. Februar bis voraussichtlich 11. März eine Fahrbahnvollsperrung im Bereich des Nachtweideweg 58 notwendig. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 21:50