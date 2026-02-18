Frankenthal – Ausgabe von „gelben Säcken“ und anderen Abfallsäcken ab dem 01. März geändert



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dem 1. März werden die für die Sammlung von Leichtverpackungsabfällen (LVP)

vorgesehenen „gelben Säcke“ nicht mehr, wie über viele Jahre üblich, am Seiteneingang

(Infoschalter) des Frankenthaler Rathauses ausgegeben werden.

Neue Ausgabestellen ab dem 1. März

Gelbe Säcke sowie weitere Abfallsäcke, wie Restabfallsäcke, Windelsäcke und

Alttextilsammelsäcke, werden künftig ausschließlich im neuen EWF-Bürgerbüro in der

Sterngasse 12 ausgegeben.

Gelbe Säcke gibt es außerdem noch im Wertstoffcenter im Starenweg 54, in der

Kompostanlage, an allen Müllfahrzeugen sowie in den Vorortverwaltungen.

Private Haushalte erhalten maximal eine Rolle pro Haushalt. Gewerbetreibende können

nach vorheriger Anmeldung auch ganze Kartons an der EWF-Betriebsstätte in der

Ackerstraße 24 (Personaleingang Gebäude 1) abholen.

Zweckgebundene Nutzung der gelben Säcke

Der EWF weist ausdrücklich darauf hin, dass die jährlich bereitgestellte Menge von rund 1,7

Millionen gelben Säcken ausschließlich für Leichtverpackungsabfälle vorgesehen ist. Diese

Menge ist rechnerisch auf den Bedarf der Frankenthaler Privathaushalte sowie der örtlichen

Gewerbebetriebe ausgelegt – vorausgesetzt, die Säcke werden ausschließlich

zweckentsprechend genutzt.

Erfahrungswerte zeigen, dass zwei bis drei Rollen pro Jahr für die Verpackungsabfälle einer

durchschnittlichen vierköpfigen Familie ausreichend sind. Größere oder sperrige

Verpackungsabfälle wie Kartonagen, Styropor, Folien oder Füllmaterialien können kostenfrei

im Wertstoffcenter abgegeben werden.

Was gehört in den gelben Sack?

Im gelben Sack dürfen ausschließlich Leichtverpackungen entsorgt werden, darunter:

Kunststoffverpackungen wie Folien, Flaschen, Becher sowie Obst- und Gemüseschalen

Verbundverpackungen wie Getränke- und Milchkartons, Vakuumverpackungen und

Blisterverpackungen. Metallverpackungen wie Konserven, Getränkedosen, Verschlüsse

sowie Aluminium-Schalen und -Deckel.

Weitere Informationen zur richtigen Abfalltrennung sind auf der Internetseite des EWF unter

www.frankenthal.de/ewf verfügbar.

Zur Unterstützung der richtigen Abfalltrennung stellt Ihnen der EWF gerne Trennhilfeflyer in

vielen verfügbaren Sprachen zur Verfügung.

Der EWF wird weiterhin Kontrollen durchführen, um eine zweckfremde Nutzung der gelben

Säcke zu verhindern. Gelbe Säcke dürfen nicht für andere Abfallarten oder beispielsweise

für den Transport von Altkleidern oder Pfandflaschen verwendet werden.

Falsch befüllte Abfallbehälter werden entsprechend gekennzeichnet und nicht geleert. In

diesen Fällen ist eine Nachsortierung erforderlich, bevor die Behälter zum nächsten

regulären Abfuhrtermin erneut bereitgestellt werden können.

Für Rückfragen steht das Bürgerbüro des EWF zu den Öffnungszeiten Montag bis

Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr telefonisch unter 06233 89-777

zur Verfügung.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 20:28