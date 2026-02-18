Frankenthal – A6/L523, Anschlussstelle Frankenthal-Nord Umbau von Gerüsten erfordert Sperrung der L523

Frankenthal / A6/L523 – Beim Ersatzneubau des Kreuzungsbauwerks A6/L523 bei Frankenthal-Nord müssen Trag- und Schutzgerüste demontiert oder für kommende Arbeiten umgebaut werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss dafür die L523 am

kommenden Samstag, 21.02.26, sowie am Samstag nächster Woche, 28.02.26, jeweils von ca. 05:00 bis 22:00 Uhr, in beide Richtungen gesperrt werden.

Aufgrund der Vollsperrung der L523 sind auch die Auf- und Abfahrten („Ohren“) der Anschlussstelle Frankenthal-Nord teilweise nicht befahrbar. Die Umleitungen für alle gesperrten Verbindungen erfolgen über die Anschlussstelle Ludwigshafen-

Nord bzw. das Autobahnkreuz Frankenthal. Für den Verkehr auf der A6 stehen im Baustellenbereich weiterhin zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung.

Umleitungen für Verkehr zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim

Der Verkehr auf der L523 aus Richtung Frankenthal mit Fahrtziel Bobenheim-Roxheim fährt an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord auf die A6 in Richtung Mannheim auf, wechselt an der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord die Fahrtrichtung

und fährt bei Frankenthal-Nord auf die L523 nach Bobenheim-Roxheim ab.

Der Verkehr aus der Gegenrichtung mit Fahrtziel Frankenthal fährt auf die A6 in Richtung Saarbrücken auf, wechselt am Autobahnkreuz Frankenthal die Fahrtrichtung und fährt an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord nach Frankenthal ab.

Für den langsam fahrenden Verkehr aus Frankenthal ist eine Umleitung über Beindersheim, Groß- und Kleinniedesheim eingerichtet. Aus Richtung Bobenheim-Roxheim derselben Umleitung in Gegenrichtung folgen. Radfahrer nutzen weiterhin

die Umleitung über die A6-Unterführung bei Frankenthal-Mörsch.

Umleitungen für Verkehr auf der A6 (gesperrte Abfahrten auf L523)

Verkehrsteilnehmende auf der A6 in Richtung Saarbrücken nutzen während der Sperrung der Abfahrt nach Frankenthal die Umleitung über das Kreuz Frankenthal. Dort ab- und in Richtung Mannheim wieder auffahren, dann an der Anschluss-

stelle Frankenthal-Nord auf L523 nach Frankenthal abfahren.

Verkehrsteilnehmende auf der A6 in Richtung Mannheim nutzen während der Sperrung der Abfahrt nach Bobenheim-Roxheim die Umleitung über die Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord. Dort die Fahrtrichtung wechseln und an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord auf L523 nach Bobenheim-Roxheim abfahren.

Umleitungen für gesperrte Auffahrten auf die A6

Die Umleitungen für die gesperrten Auffahrten in Richtung Mannheim (ausBobenheim-Roxheim) bzw. Saarbrücken (aus Frankenthal) erfolgen ebenfalls über das Kreuz Frankenthal bzw. die Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord. Dafür an der

Anschlussstelle Frankenthal-Nord zunächst entgegen der gewünschten Richtung auf die A6 auffahren und dann am Kreuz bzw. an der Anschlussstelle drehen.

Quelle Die Autobahn Südwest

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 15:04