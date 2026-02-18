Dossenheim – Badens Beste: Futsal-Meister 2025/26 in Dossenheim gesucht



Dossenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Wochenende steht Teil 1 der Badischen Futsal-

Meisterschaften 2025/26 an.

In der Dossenheimer Schauenburghalle suchen die älteren Jahrgänge ihren jeweiligen Meister. Am Samstag, 21. Februar sind die A-Junioren und

die Frauen dran, bevor die B-Juniorinnen und Junioren das Hallenwochenende am Sonntag beschließen.

Um 9.30 Uhr ertönt am Samstag der Anpfiff für die A-Junioren, die sich wie bei den Jungs

üblich in den zurückliegenden Wochen über ihre Kreismeisterschaften für die Endrunde

qualifiziert haben. Der Ausrichterkreis – in diesem Jahr der Fußballkreis Heidelberg – darf zwei

Mannschaften stellen. Um die Meisterschale kämpfen die JSG St. Leon-Rot (HD), der SV 98

Schwetzingen (MA), die JSG Mingolsheim/Kronau/Langenbrücken (BR), die JSG Mittleres

Taubertal (TBB), der FC Viktoria Hettingen (BCH), die JSG Mauer/Lobbach/Meckesheim-

Mönchzell (HD), der VfB Eppingen (SNH), der 1. CfR Pforzheim (PF), die SpVgg Durlach-Aue

(KA) und die SpVgg Neckarelz (MOS). Die Siegerehrung ist für 15.20 Uhr geplant.

Im Anschluss wird ab 16 Uhr das beste Frauenteam Badens gesucht. Im weiblichen Bereich

finden zuvor zwar keine Kreismeisterschaften statt, alternativ müssen sich die Frauen und

Juniorinnen über Quali-Turniere ein Ticket für die Badische Endrunde sichern. Das gelang bei

den Frauen der TSG Hoffenheim 3, dem VfB Bretten, der SpG St. Leon/Mingolsheim, dem FC-

Astoria Walldorf, dem FSV Buckenberg, dem TSV Amicitia Viernheim und der SpG

Büchig/Neibsheim. Als Regionalligist gesetzt sind außerdem die Titelverteidigerinnen vom

Karlsruher SC. Das Finale steigt um 20.02 Uhr, danach beschließt die Siegerehrung den ersten

Turniertag in Dossenheim.

Den Sonntag eröffnen die B-Juniorinnen um 9.30 Uhr. Dabei treten die Teams Türkspor

Mannheim, Karlsruher SC, TSV Tauberbischofsheim, SC Klinge Seckach, TuS Mingolsheim

und SpVgg Durlach-Aue im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ gegeneinander an. Die Siegerehrung

findet kurz nach 13 Uhr statt. Den Abschluss des Turnierwochenendes macht dann das B-

Junioren-Turnier, bei dem der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal (HD), der 1. CfR Pforzheim (PF),

die SpVgg Neckarelz (MOS), der FC Germania Friedrichstal (KA), die JSG

Zuzenhausen/Hoffenheim 3/Eschelbach (SNH), die JSG Baiertal/Wiesloch/Schatthausen (HD),

die SG Oftersheim (MA), der FC Olympia Kirrlach (BR), die JSG

Hettingenbeuern/Walldürn/Hainstadt (BCH) und die JSG Mittleres Taubertal (TBB) um die

badische Futsal-Krone kämpfen werden, die ihnen bei der Siegerehrung gegen 19.30 Uhr in

Form der Meisterschale übergeben wird.

Die Süddeutschen Meisterschaften der Frauen, A- und B-Junioren finden am 07. März in

Ehningen statt, die B-Juniorinnen spielen an gleicher Stelle am 08. März.

Grafik: Vorschau Badische Futsal-Meisterschaften in Dossenheim

Quelle: Badischer Fußballverband e.V.

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 20:36