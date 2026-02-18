  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Design ohne Titel
18.02.2026, 20:36 Uhr

Dossenheim – Badens Beste: Futsal-Meister 2025/26 in Dossenheim gesucht

Design ohne Titel
Dossenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Wochenende steht Teil 1 der Badischen Futsal-
Meisterschaften 2025/26 an.

In der Dossenheimer Schauenburghalle suchen die älteren Jahrgänge ihren jeweiligen Meister. Am Samstag, 21. Februar sind die A-Junioren und
die Frauen dran, bevor die B-Juniorinnen und Junioren das Hallenwochenende am Sonntag beschließen.

Um 9.30 Uhr ertönt am Samstag der Anpfiff für die A-Junioren, die sich wie bei den Jungs
üblich in den zurückliegenden Wochen über ihre Kreismeisterschaften für die Endrunde
qualifiziert haben. Der Ausrichterkreis – in diesem Jahr der Fußballkreis Heidelberg – darf zwei
Mannschaften stellen. Um die Meisterschale kämpfen die JSG St. Leon-Rot (HD), der SV 98
Schwetzingen (MA), die JSG Mingolsheim/Kronau/Langenbrücken (BR), die JSG Mittleres
Taubertal (TBB), der FC Viktoria Hettingen (BCH), die JSG Mauer/Lobbach/Meckesheim-
Mönchzell (HD), der VfB Eppingen (SNH), der 1. CfR Pforzheim (PF), die SpVgg Durlach-Aue
(KA) und die SpVgg Neckarelz (MOS). Die Siegerehrung ist für 15.20 Uhr geplant.

Im Anschluss wird ab 16 Uhr das beste Frauenteam Badens gesucht. Im weiblichen Bereich
finden zuvor zwar keine Kreismeisterschaften statt, alternativ müssen sich die Frauen und
Juniorinnen über Quali-Turniere ein Ticket für die Badische Endrunde sichern. Das gelang bei
den Frauen der TSG Hoffenheim 3, dem VfB Bretten, der SpG St. Leon/Mingolsheim, dem FC-
Astoria Walldorf, dem FSV Buckenberg, dem TSV Amicitia Viernheim und der SpG
Büchig/Neibsheim. Als Regionalligist gesetzt sind außerdem die Titelverteidigerinnen vom
Karlsruher SC. Das Finale steigt um 20.02 Uhr, danach beschließt die Siegerehrung den ersten
Turniertag in Dossenheim.

Den Sonntag eröffnen die B-Juniorinnen um 9.30 Uhr. Dabei treten die Teams Türkspor
Mannheim, Karlsruher SC, TSV Tauberbischofsheim, SC Klinge Seckach, TuS Mingolsheim
und SpVgg Durlach-Aue im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ gegeneinander an. Die Siegerehrung
findet kurz nach 13 Uhr statt. Den Abschluss des Turnierwochenendes macht dann das B-
Junioren-Turnier, bei dem der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal (HD), der 1. CfR Pforzheim (PF),
die SpVgg Neckarelz (MOS), der FC Germania Friedrichstal (KA), die JSG
Zuzenhausen/Hoffenheim 3/Eschelbach (SNH), die JSG Baiertal/Wiesloch/Schatthausen (HD),
die SG Oftersheim (MA), der FC Olympia Kirrlach (BR), die JSG
Hettingenbeuern/Walldürn/Hainstadt (BCH) und die JSG Mittleres Taubertal (TBB) um die
badische Futsal-Krone kämpfen werden, die ihnen bei der Siegerehrung gegen 19.30 Uhr in
Form der Meisterschale übergeben wird.

Die Süddeutschen Meisterschaften der Frauen, A- und B-Junioren finden am 07. März in
Ehningen statt, die B-Juniorinnen spielen an gleicher Stelle am 08. März.

Grafik: Vorschau Badische Futsal-Meisterschaften in Dossenheim
Quelle: Badischer Fußballverband e.V.

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 20:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    Angehörigen Schulung
    Speyer – „Demenz verändert vieles – aber nicht die Liebe.“- Malteser bieten Angehörigenschulung an
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr