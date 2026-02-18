Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einmal im Monat lädt der Stadtteilverein Boxberg zur Bürgersprechstunde in seine Räumlichkeiten im Iduna Center ein. Am Freitag, den 13.02.2026, war der Raum bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Bürgerinnen und Bürger sind gekommen, denn es ging um die Problematik, dass die Linie 29 ab Mitte des Jahres in Richtung Innenstadt den Verkehrsknoten Rohrbach-Süd nicht mehr anfahren soll. Die Verwaltung argumentiert damit, dass die Fahrt in die Innenstadt damit um 3 Minuten verkürzt wird. Im Vordergrund steht allerdings, dass es eine der ein Sparmaßnahmen im Bereich ÖPNV ist, die bei den Haushaltsberatungen beschlossen wurde. Durch die verkürzte Fahrzeit kann ein Umlauf, das heißt ein Bus und ein Fahrer eingespart werden. Das hat auch den Gemeinderat überzeugt, weshalb dieser Mitte 2025 dieser Maßnahme mit großer Mehrheit zugestimmt hat. Nichts desto trotz sind Vertreterin und Vertreter der größten Fraktionen gekommen und standen Rede und Antwort. Bürgerinnen und Bürger aus dem Boxberg wollen ihre direkte Verbindung nach Rohrbach-Süd nicht verlieren und der FIPS Bus stellt für sie keine Alternative dar, sondern ein Zusatzangebot. Gemeinsam hat man um Lösungen gerungen und will diese an die RNV weitergeben, so dass diese in den finalen Planungen hoffentlich Berücksichtigung finden.

Vielen Dank an Renate Deutschmann und das Team vom Stadtteilverein für die Organisation der Bürgersprechstunde!

Quelle: „Die Heidelberger“-Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2026, 22:40