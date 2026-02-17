Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Autobahnpolizei rettet verletzten Greifvogel von der A61

Tierischer Einsatz für die Autobahnpolizei: Am Dienstag (17.02.2026) gegen 13:00 Uhr wurde der Autobahnpolizei Ruchheim ein verletzter Greifvogel auf dem Seitenstreifen der BAB 61 gemeldet.

Nach Angaben des Polizeipräsidium Rheinpfalz befand sich das Tier in Fahrtrichtung Süden zwischen der Anschlussstelle Worms und dem Parkplatz Erpelrain. Vor Ort entdeckte die Streife den Greifvogel zusammengesunken auf dem Standstreifen sitzend – offenbar verletzt und flugunfähig.

Mit viel Fingerspitzengefühl griffen die Beamten zu einer ungewöhnlichen, aber effektiven Lösung: Mithilfe einer zweckentfremdeten Spuckschutzhaube – normalerweise für aggressive oder renitente Personen vorgesehen – konnte der Vogel vorsichtig gesichert und in den Streifenwagen gebracht werden.

Kurz darauf wurde der kleine Sperber durch den Naturschutzbund Deutschland (NABU) auf der Dienststelle übernommen und in fachkundige Obhut gegeben.

Dank des schnellen und umsichtigen Handelns der Einsatzkräfte blieb dem Greifvogel vermutlich Schlimmeres erspart.

Zuletzt aktualisiert am 17. Februar 2026, 16:05